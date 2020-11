Infektion im Kreis der Mahnte-Schule Herzberg – aber kein Kontakt

Wie der Landkreis Göttingen am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, ist eine Person in Verbindung mit der Herzberger Mahnte-Grundschule mit dem Corona-Virus infiziert. Entsprechende Gerüchte kursierten im Internet. Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann teilte mit, es habe nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes aber „innerhalb des infektiösen Zeitraums keinen Kontakt der Person zur Schule“ gegeben. „Nach gegenwärtigem Stand sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich; ein Infektionsrisiko für andere Personen bestand, vorbehaltlich der abschließenden Bestätigung dieser Einschätzung, nicht.“ Auch an der Reinhard-Horn-Grundschule beschäftigt Corona derzeit wieder die Menschen: Es gibt den Verdacht einer Corona-Infektion bei einem Mitglied der Schulgemeinschaft.

Corona-Verdacht in Rhumspringe

Das hat am Sonntag Ulrich Lottmann, Sprecher des Landkreises Göttingen, bestätigt. Ob sich der Verdacht der Corona-Infektion bestätigt, werde derzeit verifiziert. „Die betroffene Person befindet sich in häuslicher Quarantäne“, so Lottmann weiter. „Solange nicht abschließend klar ist, ob eine Infektion vorliegt, findet vorsorglich kein Unterricht an der Schule statt.“

Das gelte vorerst bis einschließlich Mittwoch, 11. November. Das habe die Schulleitung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden. Alle Personen, die in Kontakt mit der möglicherweise infizierten Person standen, würden sich bei den jeweiligen Hausärzten testen lassen, so Lottmann. Die Eltern seien informiert. „Die Schulleitung agiert mit hoher Transparenz, Umsicht und Konsequenz. Sie ist in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, dem Krisenstab des Landkreises und der Landesschulbehörde“, teilt Lottmann weiter mit.

Zwei Klassen in Quarantäne

Nach Informationen des Göttinger Tageblatts hat es offenbar bereits am Freitag den Hinweis auf eine mögliche Covid-19-Infektion gegeben. Für Kontaktpersonen, unter anderem Kinder aus zwei Klassen, soll Quarantäne angeordnet worden sein. Bei manchen betroffenen Eltern habe die geänderte Teststrategie große Sorge ausgelöst, ist zu hören.

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt hat inzwischen die Vorgaben für Quarantänen und Testungen in Schulen geändert. Dominik Kimyon, Sprecher der Stadtverwaltung Göttingen, sagte vor wenigen Tagen dazu: „Bislang haben Reihentests an Schulen ergeben, dass die durchgeführten Tests nahezu ausschließlich negative Testergebnisse geliefert haben. Damit spiegelt sich auch in Stadt und Landkreis Göttingen die bundesweite Erkenntnis wider, dass das Infektionsrisiko an Schulen gering ist und durch die Hygienekonzepte gut begrenzt wird.“

Ruf nach Schnelltests

Wenn es schon keine Massentests an Schulen und Kindergärten mehr gebe, dann sollten in solchen Einrichtungen wenigstens Schnelltests durchgeführt werden, um möglichst schnell für Klarheit zu sorgen – und das selbst auf die Gefahr einer gewissen Fehlerquote der Schnelltests hin, so die Meinung, die in Rhumspringe zu vernehmen ist.

Gerade in der jetzigen Erkältungszeit hält die Rhumspringer Bürgermeisterin Barbara Hose solche Forderungen für verständlich und nachvollziehbar. Hose rät den Rhumspringern nun, da es schon zum zweiten Mal in der Gemeinde ein Infektionsgeschehen gebe, zu Achtsamkeit und Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Schon einmal geschlossen

Die Grundschule Rhumspringe hatte im Juni bereits vorübergehend schließen müssen, weil sich zwei Kinder aus unterschiedlichen Klassen mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Mehr als 100 Schüler und Eltern der Grundschule in Rhumspringe hatten sich seinerzeit auf eine Corona-Infektion testen lassen. „Ich hatte mir das nicht noch einmal gewünscht“, sagte Schulleiterin Katharina Woitschewski am Sonntagabend. Der Stressfaktor sei sehr hoch. Sie stehe im ständigen Kontakt mit den Eltern und den Behörden, sagt sie. Wie mit dem Landkreis vereinbart, finde zunächst bis Mittwoch kein Unterricht an der Schule statt.

Die Reinhard-Horn-Grundschule in Rhumspringe wird von Kindern aus Rhumspringe, Lütgenhausen, Rüdershausen und Wollershausen besucht. Die Schule hat sieben Klassen, wobei das zweite Schuljahr zweizügig ist.

