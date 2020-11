Weiterer Corona-Fall: Reihentests an Schulen abgeschlossen

IGS Geismar, Leinebergschule, Otto-Hahn-Gymnasium, Hainberg-Gymnasium, BBS II Osterode, Oberschule Herzberg, Grundschule Drammetal und Heinrich-Grupe-Schule Rosdorf – an all diesen Schulen hat es in der Woche Reihentests gegeben. Erste Ergebnisse liegen nun vor: „Die Tests an den Göttinger Schulen sind abgeschlossen“, erklärt Verwaltungssprecher Dominik Kimyon. Dabei hätte sich ein weiterer Positivbefund ergeben. Nähere Angaben dazu wollte er allerdings nicht machen. Fehlen würden noch Ergebnisse von den Landkreisschulen. „Positivfälle werden aber schnellstmöglich vom Gesundheitsamt informiert“, sagte Kimyon.

14 Tage in Quarantäne muss eine 8. Klasse der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Groß Schneen bleiben, nachdem am Donnerstag bei einem Mitglied im 8. Jahrgang (Klasse 8g1) eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt wurde. Bereits am Freitag war der Unterricht der Kohorte ausgefallen. Ebenfalls in Quarantäne müssen die Lehrkräfte bleiben, die von Montag bis Mittwoch in der betroffenen Klasse unterrichtet haben.

Sofern bei ihnen ein negatives Testergebnis vorliegen würde, könnten die Lehrkräfte wieder in die Schule kommen, heißt es auf der Homepage der Schule. Reihentests für alle Schüler seien bisher nicht vorgesehen. „Uns ist die Auskunft gegeben worden, dass wir mit unserem Hygienekonzept alles richtig gemacht hätten und wohl nur von einem geringen Infektionsgeschehen auszugehen sei“, erklärte Schulleiter Jens Haepe. Dazu Verwaltungssprecher Kimyon: „Die Ermittlungen des Gesundheitsamts sind noch nicht abgeschlossen.“

Haepe ist in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab des Landkreises Göttingen. „Wir haben dem Gesundheitsamt alle notwendigen Kontaktlisten übermittelt“, berichtete Haepe. Ab Montag würde die betroffene Klasse im Homeschooling über das I-Serv-Videomodul unterrichtet, erklärte Haepe.

Unklare Infektionslage

Lars Humrich, Schulleiter der neuen IGS in Weende, schickte den Jahrgang Südamerika aus Sicherheitsgründen am Freitag nach Hause. Eher zufällig habe man am Freitagmorgen über eine noch unklare Infektionslage in diesem Jahrgang erfahren, erklärt er. Dabei handele es sich um eine Infektion direkter Familienmitglieder, die der Schule allerdings nicht direkt gemeldet worden sei. In einem Elternbrief teilte Humrich die Informationen mit. Man versuche derzeit mithilfe des Gesundheitsamtes nachzuvollziehen, inwiefern eine erhöhte Infektionsgefahr bestünde, beziehungsweise inwiefern diese ausgeschlossen werden könne, erläuterte er. „Wir haben alle Eltern umfassend per Mail informiert.“

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt hat inzwischen die Vorgaben für Quarantänen und Testungen in Schulen geändert. Dazu Kimyon: „Bislang haben Reihentests an Schulen ergeben, dass die durchgeführten Tests nahezu ausschließlich negative Testergebnisse geliefert haben. Damit spiegelt sich auch in Stadt und Landkreis Göttingen die bundesweite Erkenntnis wider, dass das Infektionsrisiko an Schulen gering ist und durch die Hygienekonzepte gut begrenzt wird.“

Alle Schulklassen sollen nun Sitzlisten führen. Nur noch direkte Sitznachbarn eines infizierten Schulkindes sollen dann in Quarantäne geschickt und getestet werden. Voraussetzung dafür sei, so der Verwaltungssprecher, dass alle Schüler während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben, das Hygienekonzept der Schule umgesetzt und insbesondere regelmäßig gelüftet wurde sowie kein größeres Ausbruchsgeschehen an der Schule zu verzeichnen ist.

