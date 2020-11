Im Wohnkomplex an der Groner Landstraße sind neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Nach einem Bericht des Göttinger Tageblatts haben 16 der insgesamt etwa 600 Bewohner ein positives Testergebnis vorliegen. Auch im Göttinger Iduna-Zentrum sollen drei Menschen infiziert sein.

Wie der Krisenstab auf die Neuinfektionen reagiert, ist derzeit unklar. Aktuell gelten nach Angaben der Göttinger Kreisverwaltung 221 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen als infiziert.

Am 25. Oktober dieses Jahres hatte die Stadtverwaltung zuletzt über zwei Corona-Fälle an der Groner Landstraße informiert. Die Infizierten seien unabhängig voneinander getestet worden. „Sie und Kontaktpersonen der Kategorie 1 befinden sich in häuslicher Quarantäne“, hieß es in einer Mitteilung.

Im Oktober kein Anlass für Gesamtquarantäne

Im Frühjahr hatte die Verwaltung angesichts eines Corona-Ausbruchs in den Gebäuden alle Bewohner unter Quarantäne gestellt. Für eine solche Verordnung bestehe kein Anlass, äußerte sich die Verwaltung Ende Oktober. Die Einhaltung der Quarantänemaßnahmen würde durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrolliert.

Unsere Corona-Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort