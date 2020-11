Anwohner rettet Fahrer nach Unfall bei Garrel aus brennendem Auto

Der 39 Jahre alte Fahrer ist nach einem schweren Unfall von einem anderem Mann aus seinem brennenden Auto gerettet worden. Sein Wagen sei in der Nacht zum Donnerstag von der Straße abgekommen und anschließend gegen einen Ampelmast und ein Straßenschild geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen.

Ein 39 Jahre alter Mann ist nach einem schweren Unfall in Garrel im Landkreis Cloppenburg von einem anderem Mann aus seinem brennenden Auto gerettet worden. Sein Wagen sei in der Nacht zum Donnerstag von der Straße abgekommen und anschließend gegen einen Ampelmast und ein Straßenschild geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Das Auto überschlug sich und fing anschließend Feuer.

Auto brannte komplett aus

Ein Anwohner bemerkte den Unfall und befreite den Verletzten aus dem Wrack. Das Auto brannte komplett aus. Mit schweren Verletzungen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von 1,34 Promille.

dpa