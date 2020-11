Niedersachsen will seine Schulen mit insgesamt 45 Millionen Euro in der Corona-Pandemie besser ausstatten. „Die Lage ist von einer hohen Dynamik geprägt“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag vor der Landespressekonferenz.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Für zusätzliches Personal, darunter auch rund 250 Lehramtsstudenten, sollen den Schulen 25 Millionen zur Verfügung stehen. Diese Studierenden sollen als Ersatz für Lehrer dienen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur Risikogruppe nicht in den Schulen sind. Tonne sprach außerdem von bis zu 5000 pädagogischen Mitarbeitern, die etwa zur Aufsicht, Gruppenbetreuung oder zur Entlastung der Schulleitungen von Verwaltungsaufgaben eingesetzt werden könnten. „Wir brauchen in der Schule mehr Köpfe“, sagte Tonne. Für jede der rund 3000 Schulen in Niedersachsen stehe damit mindestens eine zusätzliche Kraft zur Verfügung. Mit weiteren 20 Millionen Euro für Schutzausstattung sollen beispielsweise Plexiglastrennwände, Masken und FFP2-Masken angeschafft werden können. Luftfilteranlagen sollen dagegen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden, sagte Tonne - etwa da, wo nicht gelüftet werden könne. „Das Lüftungskonzept muss stehen und berücksichtigt werden“, betonte der Minister.

Kein Wechsel in Szenario B

„Ein landesweiter Wechsel ins Szenario B ist nicht das, wovon wir ausgehen“, so Tonne. Dabei werden die Klassen geteilt und jeweils zur Hälfte in der Schule und zu Hause unterrichtet. Eine Maskenpflicht auch in der Grundschule werde er nicht forcieren, aber im Kreis von Bund und Ländern zumindest weiter diskutieren. Zur Entscheidung der Stadt Salzgitter, ins Szenario B zu wechseln, sagte Tonne: „Die Gesundheitsämter können in eigener Verantwortung reagieren“. Das sei die fachliche Einschätzung vor Ort. „In den Schulen in Niedersachsen findet nach wie vor kein Superspreading statt, unsere Schulen sind keine Orte der massiven Infektionsverbreitung. 80 Prozent und damit die überdeutliche Mehrheit der Schulen bieten den eingeschränkten Regelbetrieb mit Unterricht für alle an – das ist gut für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern“, erklärte Tonne. Dies hatte auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag erklärt.

Appell der GEW: Mehr in Schule investieren

Laura Pooth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen, spricht in der Landespressekonferenz im Landtag Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth appellierte an die Landesregierung, deutlich mehr Geld für den Bildungsbereich zur Verfügung zu stellen. Die 45 Millionen Euro könnten nur ein erster Schritt sein. Die GEW hatte schon vor den Sommerferien ein Konzept gegen Corona gefordert, so Sanierungen und Luftfilter. „Schule ist viel mehr als ein Aufbewahrungsort“, betonte Pooth. Andrea Kunkel vom Schulleitungsverband sagte: „Die Mittel kommen spät, aber nicht zu spät.“ Die Stimmung in den Schulen sei durchaus von Sorgen und Angst geprägt. Bund und Länder wollen am 25. November über weitere Schritte beraten. Der FDP-Bildungspolitiker im Landtag, Björn Försterling, sagte: „Für die Schüler, Lehrer und Eltern ist es gut, dass der Minister seine Realitätsverweigerung nun aufgegeben hat.“ Für den sächlichen Schutz der Schüler und Lehrer jetzt aber nur knapp 20 Euro pro Kopf aufzuwenden, sei entschieden zu wenig, um über den Winter zu kommen.

Mehr zum Thema: