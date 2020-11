Niedersächsische Landesregierung stellt Corona-Impfstrategie vor

Hannover. Am Donnerstag werden die Pläne bekanntgegeben. Neben zentralen Impfmöglichkeiten in Landkreisen und großen Städten soll es auch mobile Teams geben.

Niedersachsen hat die Vorbereitung der bevorstehenden Impfung breiter Bevölkerungsschichten gegen das Coronavirus abgeschlossen. Die Pläne des Landes für das Einrichten von Impfzentren wollen Gesundheitsministerin Carola Reimann und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) am Donnerstag (9.45 Uhr) in Hannover vorstellen.

Es soll auch mobile Impfteams in Niedersachsen geben

Neben den zentralen Impfmöglichkeiten in den Landkreisen und großen Städten sollen auch mobile Teams aufgebaut werden, die etwa die Bewohner von Heimen impfen. Vorbereitet werden müssen auch der Transport und die Lagerung des Impfstoffs. Bundesweit soll es 60 Logistikstandorte geben.

Kassenärzte warnen vor personellen Engpässen in Impfzentren

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) warnt bereits vor personellen Engpässen in den geplanten Corona-Impfzentren. Um die Versorgung in den ambulanten Praxen sicherzustellen, müssten auch Ärzte im Ruhestand und Medizinstudenten für die Impfzentren gewonnen werden, teilte die KVN der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) mit. Gleichzeitig bekräftigten die Kassenärzte ihr Hilfsangebot. „Die KVN wird das Land bei der Werbung um Ärzte für die Impfzentren in Niedersachsen unterstützen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch der Zeitung.

dpa