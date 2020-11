Rekord-Lottogewinn: 61 Millionen gehen in den Kreis Diepholz

Für einen namentlich noch nicht bekannten Spielteilnehmer aus dem Landkreis Diepholz hat sich das Risiko gelohnt: Dank der Gewinnzahlen 18 - 20 - 34 - 49 - 50 und der beiden Eurozahlen 7 und 8 hat er als europaweit einziger Spieler einen Volltreffer in der Gewinnklasse 1 der Millionenlotterie Eurojackpot erzielt. Mit 61.083.832,10 Euro erhält der Spielteilnehmer die höchste Gewinnsumme, die jemals in einer Lotterie in Niedersachsen erzielt wurde. Seinen Spielschein mit acht getippten Feldern hatte der Sieger bereits am Dienstag abgegeben, wie die Lottogesellschaft Toto-Lotto Niedersachsen mitteilte.

Über 800.000 Euro aus Gewinnklasse 2 gehen nach Braunschweig

Auch in der Gewinnklasse 2 von Eurojackpot darf sich ein niedersächsischer Spielteilnehmer über einen Hochgewinn freuen: Mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer korrekten Eurozahl erzielte dieser einen Gewinn von 826.136,50 Euro. Dieser Spieler hatte seinen Spielschein mit ebenfalls acht getippten Feldern zuvor mit seiner Kundenkarte LOTTO Card in einer Annahmestelle in Braunschweig abgegeben.

red