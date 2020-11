Autobahn A7 wird für zwei Nächte voll gesperrt

Hannover. Die Autobahn A7 zwischen Göttingen und Hannover wird in dieser Woche nachts zweimal wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt.

Umleitung ist ausgeschildert

Gesperrt wird der Verkehr in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-Nord. In Fahrtrichtung Hannover sei die Umleitung U13a ausgeschildert, in Richtung Göttingen und Kassel die Umleitung U64b. Bei den nächtlichen Arbeiten soll die Verkehrsführung geändert werden. Dies bereitet den Ausbau eines 29 Kilometer langen Teilstücks der A7 von vier auf sechs Spuren vor. dpa