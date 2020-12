Corona-Impfzentren in der Region: 32 Ärzte stehen bereit

Die Standorte für die Corona-Impfzentren in der Region Südniedersachsen stehen fest. In der Sporthalle der Oberschule in Herzberg, in Göttingen in Hallen am Anna-Vandenhoeck-Ring auf der Siekhöhe, in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen an der Godehardstraße und in der Northeimer Stadthalle werden die Impfzentren vorbereitet. Und auch die Ärzte stehen in den Startlöchern.

Für die Bereitstellung des ärztlichen Personals ist die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) zuständig. Und auch dort laufen die Vorbereitungen auf die Impfungen auf Hochtouren. „Die KVN hat in der vergangenen Woche alle rund 13.500 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte per Mail angeschrieben und sie gebeten, sich für den Einsatz in den Impfzentren freiwillig zu melden”, erklärt der Sprecher der KVN, Detlef Haffke. Die Meldungen seien über das KVN-Portal, den passwortgeschützten Mitgliederbereich im Internet möglich. Haffke weiter: „Bis zum 1. Dezember haben sich landesweit bereits 603 Ärztinnen und Ärzte gemeldet. In den Landkreisen Northeim und Göttingen sind es bislang 32”, sagt er.

Corona-Impfung: Erst mobil, dann im Zentrum

Doch die KVN ist nicht die einzige Organisation, die sich um die Rekrutierung von Medizinern für das Mammutprojekt kümmert. Auch das Gesundheitsministerium hat Haffke zufolge gemeinsam mit der Ärztekammer und der KVN alle niedergelassenen Ärzte, Krankenhausärzte und Ärzte im Ruhestand per Post angeschrieben. Auch in diesen Briefen werden die Mediziner gebeten, sich freiwillig für die Impfzentren zu melden.

„Krankenhausärzte und Ärzte im Ruhestand können sich über die Homepage der Ärztekammer registrieren lassen”, so der KVN-Sprecher. Die Listen würden dann den zuständigen Ministerien für die weitere Koordination gemeldet. Wie viele Impfärzte genau in Südniedersachsen benötigt werden, steht noch nicht genau fest. „Das hängt von den gelieferten Impfstoffdosen und den Öffnungszeiten ab”, sagt Haffke. Seiner Aussage nach plane das Land in der ersten Phase des Corona-Impfens den Einsatz mobiler Impfteams in Pflegeeinrichtungen, Altenheimen und Krankenhäusern. „Erst später soll dann in den Impfzentren geimpft werden. Ab welchem Zeitpunkt, steht noch nicht fest und ist abhängig von den gelieferten Impfdosen”, so Haffke weiter.

Nach dem Einsatz der mobilen Teams und den Impfungen in den Impfzentren sei in einem dritten Schritt dann auch die Impfung in den Praxen der niedergelassenen Ärzte geplant. „Wenn genügend Impfdosen zur Verfügung stehen, soll die Impfung in den Regelbetrieb der niedergelassenen Kollegen überführt werden. Wann dies der Fall sein wird, ist noch offen”, erklärt der Sprecher der KVN.

Wer liefert die Gesundheitsdaten?

Während die Abläufe der Impfungen derzeit geplant werden, ist allerdings eine Frage noch völlig offen. Denn woher die Impfzentren die Gesundheitsdaten der zu Impfenden bekommen, also auch die Informationen, wer besonders verletzlich ist, sei laut Haffke noch ungeklärt. „Das hängt von den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission des RKI ab. Es muss eine Priorisierung der Bevölkerung stattfinden”, so Haffke.

Auf dieser Grundlage plane das Land dann die Einladungsverfahren. Die Terminvergabe soll voraussichtlich über das Internet und eventuell auch telefonisch möglich sein. „Im Impfzentrum wird lediglich geprüft, ob die Person eine Einladung erhalten hat. Zur Identifizierung ist möglicherweise der Personalausweis vorzulegen”, so Haffke. Für ein geordnetes Einladungsverfahren sei aber zunächst eine klare Definition der vulnerablen, also verletzlichen Gruppen unabdingbar.

