„Liebe Mitglieder des Landesverbandes Niedersachsen, sehr geehrte Kreisvorstände,

nach langer und reiflicher Überlegung habe ich nunmehr den Entschluss gefasst, meine Mitgliedschaft in der AfD zu beenden.

Es gehen für mich damit 5 Jahre harter Arbeit mit Höhen und Tiefen zu Ende und das erfüllt mich mit tiefer Traurigkeit.

Ich möchte an dieser Stelle trotzdem noch mal allen Mitgliedern und Funktionären danken, die mit Ihrem Fleiß und Ihrem Engagement geholfen haben, viele positive Dinge innerhalb der Partei umzusetzen.

Der Bruch der Landtagsfraktion war für viele ein Tabubruch, aber jeder, der nur ein bisschen Einblick in das Innenleben unserer Partei hat, weiß, dass man solche Entscheidungen nicht leichtfertig und schon gar nicht aus verletztem Stolz heraus trifft. Die Gründe waren stichhaltig und das Ergebnis eines langes Prozesses, der sich nach dem Landesparteitag in Braunschweig verselbstständigte.

Trotzdem möchte ich hiermit letztmalig die Gelegenheit nutzen um ein paar Dinge klarzustellen:

Es hätte niemals zu einem Bruch der Fraktion kommen müssen, wenn die Abgeordneten Bothe und Lilienthal sich persönlich ein wenig zurückgenommen hätten anstatt direkt mit dem „Holzhammer“ nun ganz schnell alles umreißen zu müssen.

Es hätte ebenfalls nicht zu einem Bruch der Fraktion kommen müssen, wenn die Abgeordneten Henze, Wichmann, Rykena und Emden auf ihrem bürgerlichen Kurs geblieben wären.

Eine Wiederherstellung der Fraktion im Zuge der Mediation wäre ebenfalls möglich gewesen, wenn die anderen sechs ebendiese nicht abgebrochen hätten.

Nun ist es, wie es ist. Den Abgeordneten Guth, Wirtz und Ahrends den „schwarzen Peter“ zuzuschieben ist einfach, wird der Sachlage aber nicht gerecht.

Das ständig wiederholte Mantra von den Mitarbeitern, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, wirkt zwar erst mal, entspricht aber nicht den Tatsachen. Fast alle Mitarbeiter haben eine Anschlussbeschäftigung gefunden (ohne einen einzigen Tag arbeitslos gewesen zu sein), die Auszubildende übernehmen die Abgeordneten Ahrends, Wirtz und Guth auf eigene Kosten.

Wirklich arbeitslos geworden ist allerdings Angela Rudzka . Die Leiterin der Landesgeschäftsstelle, die sich über zwei Jahre unglaublich fleißig engagiert hat und für viele auch Unmögliches möglich gemacht hat, wurde vom neuen Landesvorstand „entsorgt“. Die Damen und Herren, die immer so laut nach sozialer Verantwortung schreien, empfinden diese offenbar in diesem Fall nicht. Ersetzt wurde Angela durch zwei Kräfte die auf Wunsch von Herrn Bothe und Herrn Lilienthal schon vorher in der Landtagsfraktion untergebracht werden sollten. Arbeitsplätze als Belohnung?

Dann ist da noch der finanzielle Schaden für die Partei. Dieses Argument wird gern bemüht (auch als Hauptargument für das angestrebte PAV), wohl wissend, dass Partei und Fraktion klar zu trennen sind. Die Fraktionsmittel sind keine Parteigelder und diese dürfen weder der Partei zugutekommen noch für Parteiarbeit verwendet werden. Die echten finanziellen Schäden verursachen Bußgelder für Spendenskandale in sechsstelliger Höhe, Anträge für Wirtschaftsgutachten und unsauberes Finanzgebahren, das wird jedoch gern unter den Teppich gekehrt, oder besser noch, mit einem Bundestagsmandat belohnt.

Es sind neue Zeiten in Niedersachsen angebrochen.

Die Landesseiten bei Facebook etc. entsprechen mittlerweile einem personalisierten Werbeblock.

Der in der Satzung verankerte Landeskonvent – ein Kontrollgremium des Landesvorstandes – wird einfach nicht einberufen, Nachfragen bleiben unbeantwortet, ein klarer Satzungsbruch.

In Kreisverbänden ohne Vorstand werden vom Landesvorstand keine Kreisparteitage einberufen, um einen neuen Vorstand zu wählen (im Übrigen die einzige Aufgabe eines Notvorstandes), stattdessen werden Mitglieder ohne satzungsrechtliche Legitimation aufgenommen.

Die Klage des ehemaligen Landesvorstandes gegen den Verfassungsschutz findet keine Erwähnung mehr, gerade hier hätten die Mitglieder durchaus mehr Informationen verdient, geht es hier doch schlichtweg um die Existenz der AfD.

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sich das gesamte Bestreben des Landesvorstandes nur und ausschließlich auf die Aufstellungsversammlung für die Bundestagsliste konzentriert. Ohne jede zeitliche Not, mitten in der Hochphase der Corona-Verordnungen, findet am Nikolaus-Wochenende nun endlich diese Veranstaltung statt. Die Veranstaltung die nunmehr aber auch die Belohnung für die „Beutegemeinschaft“ bringen muss.

Nach der Veröffentlichung der „Sturmfest-Liste“ des LaVo (nicht dass diese wirklich überraschend war), war klar, dass man nun aber auch die Ernte heimbringen möchte. Unter den 10 vorgeschlagenen Kandidaten sind allein 6 Mitglieder des neu gewählten Landesvorstandes. Ein offenes Bewerberverfahren, Vorstellungsmöglichkeiten auf dem Konvent? – Das war einmal.

Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen, fragen Sie sich bitte im Vorfeld Folgendes:

Was qualifiziert die Bewerber? Was haben Sie bisher geleistet?

Schauen wir uns die Kandidaten gern im Einzelnen an. Die Herren Hampel, Kestner und Herdt.

Welche Leistungen wurden in den letzten drei Jahren im Bundestag erbracht, denn dafür werden Abgeordnete bezahlt. Hier ist nicht die Frage, wie viele „Bespaßungsveranstaltungen“ im Landesverband durchgeführt wurden, oder für welche Länder man nebenbei für das EU-Parlament kandidiert hat, sondern schlichtweg:

Wie viele Anfragen wurden im Bundestag gestellt? Wie viele Anträge? Wie viele Redebeiträge wurden gehalten? Und nicht zuletzt: Wie sieht es mit der Anwesenheitsquote im Plenum und in den Ausschüssen aus?

Diese Antworten sind relativ einfach zu bekommen, auch vor einer Wahlentscheidung am Wochenende.

Uwe Wappler

Der Kandidat der sich bereits in den letzten Landesvorstand wählen ließ und sich in Braunschweig auf dem Landesparteitag damit brüstete, Informationen aus dem LaVo weitergegeben zu haben – sehr vertrauenswürdig. Genau wie seine „on-off-Mitgliedschaft“ in der AfD und sein Hang zu seltsamen Interviews und „Trappenjagden“ auf Parteimitglieder.

Andreas Klahn

Der neue Wahlkampfmanager des Landesverbandes, der sich erst am 5. September entschied, doch noch kurzfristig aus dem „Team Guth“ ins „Team Kestner“ zu wechseln. Dafür heute im „Team Sturmfest“.

Christopher Emden

Herr Emden kandidierte in Braunschweig selbst um den Landesvorsitz. Seine klare Agenda – „Kestner verhindern“. Die klare Positionierung als bürgerlich-konservativer Kandidat ohne „Flügel“ war auch die, die er in der Landtagsfraktion stets vertreten hat. Umso erstaunlicher die Tatsache, dass sich Herr Emden dann dafür hergegeben hat, seine Stimmen in Braunschweig an Jens Kestner „weiterzugeben“. Peinlich das Video, in dem seine Wahlkreismitarbeiterin vor laufender Kamera mehrfach wiederholt „Vergiss nicht, wo die 70 Stimmen herkommen ...“ Statt der versprochenen zwei bis drei Plätze im Landesvorstand gab es nur einen – den Stellvertreterposten für Herrn Emden, dass nun auch auf der „Sturmfest-Liste“ nur Herr Emden berücksichtigt wurde, sorgt gerüchteweise für internen Unmut, muss doch seine Mitarbeiterin nunmehr ohne Listenunterstützung gegen Frau Scharfenberg antreten. Das wird sicher lustig.

Thorsten Althaus

Bisher ist Herr Althaus im Landesverband als Delegierter zum Bundeskonvent bekannt. Dort stellten die niedersächsischen Delegierten in der Vergangenheit unter anderem Anträge gegen Jörg Meuthen. Auf sein Zitat mit der „Multi-Kulti-Hölle“ hat sich die Presse bereits genüsslich gestürzt. Herr Pistorius reibt sich sicherlich ebenfalls bereits die Hände.

Stephanie Scharfenberg

Was Frau Scharfenberg für ein Mandat im Bundestag qualifiziert, wird sie wohl in Ihrer Vorstellungsrede selbst erklären.

Gerald Bottke

Herr Bottke ist mir in den vergangenen Jahren nur aus unzähligen unsäglichen Aktionen gegen seinen gewählten Kreisvorstand in Hannover-Stadt, besonders aber gegen Jörn König bekannt.

Lucas Vogt

Das Herr Vogt überhaupt kandidieren kann, grenzt an ein Wunder, war er doch bis vor kurzem noch nicht einmal Parteimitglied. Warum das so war ist sicher eine Frage auf der Aufstellungsversammlung wert.

Liebe Mitglieder, bitte denken Sie daran. Nicht wer die beste Rede hält, die patriotischsten Parolen schreit oder schlicht den Bus und das Hotelzimmer bezahlt, ist auch ein guter Abgeordneter. Als Parteimitglied mit „Mut zur Wahrheit“ verkauft man seine Stimme gewiss nicht für ein Abendessen und ein Freibier.

Die AfD wollte anders sein. Für mich 2016 ein Grund in diese Partei einzutreten. Eine bürgerlich-liberal-konservative Partei. So steht es in unserem Grundsatzprogramm.

Wir wollten nicht wie die anderen um Posten und Ämter kungeln, Listenplätze und Angestelltenverträge als Belohnung für treue Dienste vergeben, keine Berufspolitiker züchten. Für einige Geschwätz von gestern. Hat man einmal das „süße Leben“ des Abgeordneten probiert, wird der Sitz mit Krallen und Zähnen verteidigt. Wie bei den Altparteien. Neue gute Leute haben keine Chance, die können sich gern hinten anstellen.

All das wollten wir für Niedersachsen nicht, all das wollten wir für die AfD nicht. Eins wird die AfD jedoch auf diese Art ganz sicher nicht: „Deutschland retten“. Die Partei beschäftigt sich seit Jahren ausschließlich mit sich selbst. Die Stigmatisierung von außen hat dazu geführt, dass sich viele nur noch in der eigenen Echokammer bewegen. Dort gibt es Bestätigung für die eigene Meinung. Mit einer absoluten Ablehnungsquote von 75 Prozent in der Bevölkerung (Menschen, die die AfD niemals und unter keinen Umständen wählen würden), der bestehenden gesellschaftlichen Ächtung und der wahrscheinlich unvermeidbaren Beobachtung durch den Verfassungsschutz verkommt die AfD zum Postenbeschaffer für einige Wenige und die vielen guten Parteimitglieder werden zu Stimmenbeschaffern auf Aufstellungsversammlungen. Politischen Einfluss gewinnt sie leider nicht.

Der ehemalige Landesvorstand hat in seiner Amtszeit vieles auf den Weg gebracht. Es hat nur zwei Monate gebraucht, um das meiste davon kaputtzumachen. Nichts hört man mehr von der Akademie, der kommunalpolitischen Vereinigung, den Plattformen für Formulare und Vorlagen oder der Unterstützung der LFA. Nichts hört man noch von der Vorbereitung für die Kommunalwahlen oder Schulungen für die künftigen Mandatsträger, obwohl es in 10 Monaten bereits so weit ist. Es bleibt nur zu hoffen, dass die sorgfältig angesparten Gelder für den Wahlkampf noch vorhanden sind.

Für alle, die sich jetzt über diesen Austritt ereifern: Der Landesvorstand hat mit Hilfe eines Anwaltes, der dafür bekannt ist, gern ein bestimmtes Klientel zu vertreten, ein Parteiausschlussverfahren gegen Stefan Wirtz und mich beantragt. Man will uns – und am besten gleich alle bürgerlichen Mitglieder – mundtot machen, diskreditieren und am liebsten aus der Partei entfernen. Das PAV wurde von Herrn Kestner und Herrn Bothe unterzeichnet, also genau den beiden Herren, die mit ihrer „Niedersachen-Erklärung“ alles versucht haben, um einen Andreas Kalbitz in der Partei zu behalten. Die Begründung für den Parteiausschluss ist abenteuerlich, nicht zuletzt daran zu messen, dass der Landesvorstand auch auf dem Bundesparteitag mit seinem Antrag zu Parteiausschlüssen gescheitert ist. Verschiedene Juristen räumten diesem Machwerk keine Chance ein. Wer Interesse an dem Inhalt hat, darf mich gern unter kontakt@dana-guth.de anschreiben, gern sende ich Ihnen die Unterlagen zu.

Ich bedanke mich nochmals bei den vielen anständigen und fleißigen Mitgliedern in Niedersachsen für unsere gute gemeinsame Zeit und wünsche jedem Einzelnen davon nur das Allerbeste. Für die Veranstaltung in Braunschweig am Wochenende drücke ich den bürgerlichen Kandidaten die Daumen, sie sind vielleicht die letzte Chance für die AfD in Niedersachsen. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.

Mit den besten Wünschen

Dana Guth“