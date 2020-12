Es war an einem Freitag im November, als der offene Protest der Hochschulen die Landesregierung ereilte. „Niedersachsen koppelt sich ab“, warnten Landeshochschulkonferenz, die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen sowie etliche renommierte Forschungseinrichtungen von Helmholtz bis Fraunhofer.

Statt der beschlossenen Kürzungen sei ein großes Innovationsprogramm nötig, erklärte der scheidende Vorsitzende der Hochschulkonferenz, der Hildesheimer Universitätspräsident Wolfgang-Uwe Friedrich. Dessen designierter Nachfolger Joachim Schachtner, Präsident der TU Clausthal, spricht von einer „Schleife nach unten“.

Dass die Zeiten für die Hochschulen in Niedersachsen nicht die besten sind, war schon 2019 klar – seinerzeit noch ganz ohne Corona und die finanziellen Folgen der Pandemie. Das Schreckenswort heißt „Globale Minderausgabe“. Dahinter verbergen sich Beiträge, die die Ministerien aus ihren jeweiligen Etats im Landeshaushalt an den Finanzminister abliefern müssen.

Der Haushaltsplanentwurf 2021 sei stark von Corona geprägt, betonte Minister Björn Thümler im Wissenschaftsausschuss des Landtags. Anstelle von Überschüssen müsse man sich mit neuen Schulden, globalen Minderausgaben und „ressortspezifischen Zuschussminderungen“ auseinandersetzen. Alles eingerechnet, darunter auch noch Verpflichtungen aus 2020, habe man die Globalzuführungen des Landes an die Hochschulen – mit Ausnahme der kleinen wie der HBK Braunschweig – ab 2021 dauerhaft um 1,25 Prozent kürzen müssen, so der Minister.

Sparzwang gilt für „alle Häuser“

Zur Kritik von Hochschulkonferenz, Kommission und Forschungseinrichtungen erklärte Ministeriumssprecherin Heinke Traeger: „Die Landesregierung hat beschlossen, dass alle Häuser starke Einsparungen erbringen müssen. Für uns als Ministerium ergibt sich daraus im kommenden Jahr eine Globale Minderausgabe von knapp 32 Millionen Euro.“ Dies sei eine große Herausforderung. Durch eine Kürzung der Globalzuführungen an die Hochschulen von 1 Prozent habe man – gemeinsam mit den Hochschulen – bereits im Haushaltsplanentwurf 2020 Einsparungen von rund 20,1 Millionen Euro erbringen können. Die jetzt geplante Kürzung der Globalzuführungen um weitere 0,25 Prozent bilde fünf Millionen Euro ab. Das bedeutet offenbar: Es klafft immer noch eine Lücke von rund 7 Millionen Euro – Geld, das laut Ministerium aber nicht von den Globalzuführungen an die Hochschulen abgezweigt werden soll. In ihrer gemeinsamen Erklärung verweisen LHK, WKN und Forschungseinrichtungen auf weitere geplante Globale Minderausgaben bis 2024.

Das Thema ist umso heikler, als dass Land und Hochschulen seit langem mehrjährige Verträge miteinander schließen, die das jährliche Haushalts-Pokern gerade verhindern und Planungssicherheit geben sollen. Dabei geht es um die Kompensation der tariflichen Personalkostensteigerungen sowie die Stabilität zentraler Haushaltsansätze. Die jüngste Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2021. Ein Heranziehen der Hochschulen zu globalen Minderausgaben ist allerdings ausdrücklich erlaubt. Diese Klausel habe man gezogen, sagte Thümler unserer Zeitung.

„Die finanziellen Einbußen – zusätzlich zum Sanierungsstau – bedeuten für die TU Braunschweig schon jetzt eine erhebliche Belastung“, sagt deren Präsidentin Professorin Katja Koch. „Sollte das Land diese Entwicklung auch über 2021 hinaus weiterführen, fürchte ich, dass uns kein strategischer Handlungsspielraum mehr bleiben wird.“ Die dann notwendigen drastischen Kürzungen im Personalbereich würden zum einen die Spitzenforschung der TU an empfindlichen Stellen beeinträchtigen – auch mit Hinblick auf den nächste Exzellenzwettbewerb. Zum anderen sei der Abbau von Studienplätzen in diesem Falle ebenfalls unausweichlich. „Wir sehen nicht, wie wir dann die Fach- und Führungskräfte in der bisherigen Qualität und Zahl ausbilden könnten, wie sie unter anderem in den Unternehmen und Schulen der Region und des Landes dringend gebraucht werden.“

Grüne Kritik an Stellenstreichung

Für Aufsehen sorgten auch Diskussionen an der Leibniz-Universität Hannover, das Institut für Meteorologie zu schließen. Die Landtagsfraktion der Grünen erklärte, die Landesregierung bringe durch die Kürzungen den Wissenschaftsstandort in Gefahr. Für diesen Freitag waren Protestaktionen an der Leibniz-Universität angekündigt, so gegen das Streichen von Professorenstellen. Ein Gutachten im Auftrag der Landeshochschulkonferenz hatte außerdem einen Sanierungsstau von landesweit 4,3 Milliarden im Hochschulbau ergeben.

Thümler dagegen verweist auf rund 275 Millionen Euro, die seinem Ressort über die sogenannten Corona-Nachtragshaushalte des Landes zur Verfügung gestellt worden seien, darunter für die Universitätsmedizin in Göttingen und Hannover sowie in Höhe von 120 Millionen Euro für Sanierungen in Hannover, Braunschweig und Göttingen. Allein 34 Millionen Euro habe man für Forschung mobilisiert, so Thümler weiter. Trotz der Kürzungen wachse der Gesamtetat der Hochschulen – nur weniger als geplant. Von 1,98 Milliarden Zuweisung gehe es über 2,23 (2020) auf 2,43 Milliarden. Für die TU Braunschweig, so Thümler, bedeute dies von 199 Millionen 2019 auf 202 Millionen im nächsten Jahr. „Die Hochschulen werden im kommenden Jahr trotz der Globalen Minderausgabe rund 23 Millionen Euro mehr erhalten als noch in diesem Jahr“, sagt auch Sprecherin Traeger. Und in den vergangenen 5 Jahren – also seit 2015 – seien die Zuführungen an die Hochschulen um insgesamt knapp 246 Millionen Euro gestiegen. Außerdem wurde eine Verpflichtungserklärung aller Länder auf den Weg gebracht, mit dem insbesondere Studienanfängerplätze dauerhaft gesichert werden sollen. „Im Gegenzug erwarten wir von den Hochschulen, dass sie mehr unbefristetes Personal für Aufgaben in Studium und Lehre einsetzen und die Zahl der Professorinnen und Professoren aufstocken“, erklärte Thümler.

Herkules und „Heureka“

Viel Arbeit also für den neuen Vorsitzenden der Landeshochschulkonferenz, den Clausthaler TU-Präsidenten Schachtner. Der kam aus Hessen nach Niedersachsen. Hessen gab im November das Bauprogramm „Heureka III“ bekannt, Volumen 1,7 Milliarden. Zusammen mit Heureka I und Heureka II werde damit ein Rekordvolumen von insgesamt rund 5,7 Milliarden Euro erreicht, so eine Erklärung des Hessischen Ministeriums. „Ich würde gern verstehen, warum Niedersachsen so agiert. Wir schaden Niedersachsens Zukunft damit massiv“, sagt Schachtner über die verlangten Minderausgaben in Niedersachsen.

Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sieht das völlig anders: „Auch in Niedersachsen steigen die eingesetzten Mittel für die Hochschulen an – nur nicht so schnell wie von den Hochschulen erwartet. Das gilt auch für die Universität Hannover. Ich habe darum wenig Verständnis für Demonstrationen und Weltuntergangsrhetorik. Die Hochschule entscheidet selbst, wie sie ihre Schwerpunkte setzt und wo sie einspart.“ Minister Thümler betont, er wolle dem 2021 auslaufenden Hochschulentwicklungsvertrag einen weiteren folgen lassen. Was angesichts der Situation paradox klingt, ist nur logisch: Der Minister will noch Schlimmeres verhüten. „Wir haben eine leistungsstarke Hochschullandschaft“, so Thümler. „Unser Ziel muss es sein, sie zu erhalten und weiterzuentwickeln.“