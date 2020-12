Das Thema Corona-Impfungen beschäftigt derzeit nicht nur die Menschen in Südniedersachsen. Einige Fragen sind noch offen, einige können bereits beantwortet werden. Was wir bisher wissen:

Wo werden die Impfzentren in der Region stehen?

Vorgeschlagen sind bislang vier Standorte für die Region Göttingen und Northeim (wir berichteten) . Für Bürger der Stadt Göttingen soll eine Gewerbehalle an der Siekhöhe (die ehemalige Flüchtlingsunterkunft) zum zentralen Impfzentrum umgestaltet werden. Die Einwohner des Landkreises können sich in der Sporthalle der Oberschule Herzberg sowie in Göttingen in der Sporthalle der BBS an der Godehardstraße und in geplanten Corona-Impfzentren versorgen lassen.

Die Bürger Northeims sollen in der Stadthalle geimpft werden.

Wann beginnen die Impfungen?

Das Land plant zunächst in einem ersten Schritt, mobile Impfteams in Pflegeeinrichtungen, Altenheime und Krankenhäuser zu schicken. Dadurch sollen die besonders gefährdeten Menschen gegen das Corona-Virus geschützt werden. Erst später soll dann in den Impfzentren weiter geimpft werden. „Ab welchem Zeitpunkt, das steht noch nicht fest und ist abhängig von den gelieferten Impfdosen“, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke.

Die Impfungen in Niedersachsen werden in Phasen geplant. Die Landesregierung plant in der ersten Phase „nur bevorrechtige Personen“ zu impfen, voraussichtlich in Heimen und Kliniken. Wer genau als erstes an der Reihe ist, wird zurzeit erarbeitet. Geplant ist aber, dass die Beschäftigten der Krankenhäuser möglichst direkt in den Krankenhäusern von dortigem Personal geimpft werden. Eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung wird erst ab Phase II, wenn das Vakzin dauerhaft in größeren Mengen bereitsteht, möglich sein.

Wie viele Menschen sollen täglich geimpft werden?

„Wir wollen knapp 1.200 Impfungen pro Tag und Impfzentrum ermöglichen. Das wird bei einem Acht-Stunden-Betrieb erreicht, wenn zwölf Impfstellen pro Halle in Betrieb sind und sich in der Impfstrecke keine Verzögerungen ergeben“, teilt Kreisrätin Marlies Dornieden (CDU) für die beiden Zentren des Landkreises Göttingen mit. Im Impfzentrum für den Landkreis Northeim in der Northeimer Stadthalle sollen nach Angaben der Kreisverwaltung bis zu 400 Personen täglich geimpft werden.

Die Konzepte für die Zentren wurden an das Land übermittelt, von dort bedarf es vor der Umsetzung noch der Zustimmung für die Pläne. Die Stadt Göttingen macht noch keine Angaben dazu, wie viele Göttinger auf der Siekhöhe eine Injektion bekommen können. „Das Land geht davon aus, dass 12 bis 20 Personen je Stunde an vier Impfplätzen geimpft werden können. Das ist für uns eine gute Orientierung“, so die Stadtverwaltung. „Die Stadt möchte die Impfung so schnell und so reibungslos wie möglich durchführen“, heißt es. Bei den am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Kandidaten ist davon auszugehen, dass zwei Impfdosen im Abstand von wenigen Wochen für den Aufbau eines Immunschutzes nötig sind.

Wie viele Impfstellen sind je Halle geplant?

In den beiden Landkreis-Zentren sollen pro Standort drei Impfstraßen mit je vier Impfstellen entstehen.

Darüber hinaus soll es zur dezentralen Impfung der verletzlichen, also vulnerablen Personengruppen wie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen bis zu vier mobile Teams pro Standort geben. Das teilt Kreisrätin Marlies Dornieden mit.

Wie viel Personal ist dafür nötig?

„Wir rechnen mit 51 bis 61 Personen pro Impfzentrum, je nachdem, ob die mobilen Teams zeitgleich oder zeitversetzt zu den Impfzentren betrieben werden können“, so die Kreisrätin. Im Einsatz sind ihren Angaben zufolge ärztliches Personal (das durch das Land, die Ärztekammer und die KVN gestellt werden soll), zudem impfberechtigte Personen, beispielsweise medizinische Fachangestellte, Krankenpfleger und Notfallsanitäter.

„Darüber hinaus brauchen wir Personal für Sanitätsdienste, zum Beispiel Rettungssanitäter oder Rettungsassistenten. Zusätzlich sind Unterstützungskräfte erforderlich für Verwaltungsarbeiten wie Anmeldung und Registrierung oder für die Hilfsdienste und schließlich wird Sicherheitspersonal benötigt“, sagt Dornieden.

Wo kommt das Personal her?

Das ärztliche Personal rekrutieren die KVN und die Ärztekammer. In den Landkreisen Göttingen und Northeim haben sich laut KVN bereits mehr als 32 Mediziner freiwillig für den Impfeinsatz gemeldet. Darüber hinaus haben bereits Hilfsorganisationen (aus dem Rettungsdienst und dem Katastrophenschutz) ihre personelle Unterstützung zugesagt, bestätigt die Göttinger Kreisverwaltung.

Zudem sollen Mitarbeiter der Verwaltungen die Arbeiten unterstützen. Wie Dornieden sagt, so soll möglicherweise auch befristet oder auf Honorarbasis weiteres Personal eingesetzt werden.

Wie lange sollen die Hallen im Impf-Betrieb bleiben?

„Zunächst ist der Betrieb bis zum 30. Juni geplant, allerdings mit der Option der Verlängerung bis zum Jahresende 2021“, sagt Dornieden. Die Dauer der Nutzung werde davon abhängen, wann die Impfungen gegen Covid-19 flächendeckend in den Hausarztpraxen möglich sind.

„Wenn genügend Impfdosen zur Verfügung stehen, soll die Impfung in den Regelbetrieb der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte überführt werden. Wann dies der Fall sein wird ist aber noch offen“, sagt Detlef Haffke von der KVN.

Wer ist zuerst an der Reihe?

Diese Frage ist derzeit noch offen. „Das hängt von den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission Stiko des RKI ab. Es muss eine Priorisierung der Bevölkerung stattfinden“, erklärt Haffke. Dementsprechend plane das Land denn das Einladungsverfahren.

Die Terminvergabe soll über das Internet und möglicherweise auch telefonisch möglich sein. Die Definition der vulnerablen, also verletzlichen Gruppen stehe aber noch aus. Deshalb ist offen, ob in Phase zwei beispielsweise Busfahrer oder Verkäufer zuerst an der Reihe sind.

Wann geht es los und mit welchem Impfstoff?

In Großbritannien ist bereits der erste Impfstoff zugelassen worden. In der EU sind Zulassungen für zwei Impfstoffe beantragt worden: für einen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer sowie für einen Impfstoff des US-Konzerns Moderna. Die Europäische Arzneimittel-Agentur muss die Anträge prüfen und hat bis spätestens 29. Dezember ein Ergebnis in Aussicht gestellt. „Wir rechnen auch in Europa mit Zulassungen, die im Dezember oder sehr bald nach der Jahreswende erfolgen könnten“, so Bundeskanzlerin Merkel. Großbritannien hat bereits die Notfallzulassung für den Stoff von Biontech/Pfizer erteilt.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek fordert allerdings Geduld bei der Zulassung. „Wir sollten das Genehmigungsverfahren durch die europäische Arzneimittel-Agentur in Ruhe abwarten“, sagte sie. Es sei wichtig, immer wieder zu betonen, dass ein Impfstoff sicher und wirksam sein müsse. Nach aktuellen Informationen ist davon auszugehen, dass der Impfstoff der Firma Biontech als erstes zur Verfügung stehen und ausgeliefert werden wird, so die Landesregierung.

Wie schnell wird der Impfstoff nach Zulassung geliefert?

Das Beispiel Großbritannien zeigt: Nach der Zulassung ist es offensichtlich nur ein kurzer Schritt bis zur Lieferung. Und bis zum Start der eigentlichen Impfungen an ersten Patienten ist es bei guter Vorbereitung von Logistik und Infrastruktur auch nicht mehr weit. Biontech/Pfizer erklärten, man werde sofort mit der Impfstoffauslieferung an Großbritannien beginnen können. Die ersten 800.000 Corona-Impfstoffdosen sollen dort bereits in der kommenden Woche zur Verfügung stehen. Nun liegt es an der Umsetzung vor Ort.

Eine Herausforderung ist die Kühlung des Mittels: Der Impfstoff wird Biontech zufolge in Boxen geliefert und kann in diesen mit Trockeneis bis zu 30 Tage im jeweiligen Impfzentrum gekühlt werden oder bis zu fünf Tage in einem handelsüblichen Kühlschrank. Spezielle Gefrierschränke für eine Kühlung bei minus 70 Grad werden erst bei monatelanger Lagerung wichtig.

Wie funktioniert der Impfstoff?

Alle Impfstoffkandidaten basieren auf dem Grundprinzip, dem Immunsystem Teile (Antigene) des neuartigen Coronavirus zu präsentieren, sodass der Körper eine Immunität gegenüber dem Erreger aufbauen kann. Das teilt die Bundesregierung mit. Die unterschiedlichen Kandidaten nutzen demnach verschiedene Ansätze wie Lebendimpfstoffe mit Vektorviren, Totimpfstoffe mit Virusproteinen oder RNA/DNA-Impfstoffe.

Die aussichtsreichen Biontech- und Moderna-Impfstoffe sind solche RNA-Impfstoffe. Diese Impfstoffe enthalten Teile der Erbinformation des Virus in Form von RNA, die den Bauplan für ein oder mehrere Virusproteine bereitstellen. Nach der Impfung wird die RNA von einigen menschlichen Körperzellen aufgenommen. Die Körperzellen nutzen die RNA als Vorlage, um Virusproteine selbst zu produzieren. Die neu gebildeten, ungefährlichen Virusproteine werden als Antigene bezeichnet, denn sie aktivieren das Immunsystem und erzeugen so die schützende Immunantwort.

Wie läuft die Impfung im Zentrum ab?

Der Plan der Landesregierung sieht vor, dass als erstes eine Anmeldung mit Messung der Körpertemperatur geplant ist. Anschließend werde die Impfberechtigung überprüft, dann ein Frage- und Dokumentationsbogen ausgeteilt, das erledigen Verwaltungshelfer. Anschließend werden die zu Impfenden einer Station zugewiesen.

Es folgt ein Gespräch mit der Entscheidung, ob der Kandidat geimpft werden darf. Passt alles, verabreicht ein Arzt die Impfung. In einem Wartebereich ist eine Nachbeobachtung möglich.

Wer bezahlt die Impfung?

Laut Bundesregierung ist die Impfung für Bürger kostenlos – unabhängig von ihrem Versicherungsstatus. Die Kosten für den Impfstoff übernimmt der Bund.

Die Länder tragen gemeinsam mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung die Kosten für den Betrieb der Impfzentren.

