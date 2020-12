Mann fährt bei Hildesheim gegen Baum – schwer verletzt

Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 6 in Hildesheim mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto des 33-Jährigen am Sonntagmorgen nach rechts von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Der Mann wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.

Auto landet in Wassergraben, Fahrer verschwunden

Ein Autounfall in Wilhelmshaven hat einen großen Rettungseinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein Wagen sei am späten Samstagabend nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und anschließend in einem, mit Wasser gefüllten Graben gelandet, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Taucher suchten graben ab, Kran musste Auto bergen

Der Beifahrer wurde schwer verletzt. Für die Bergung des Autos wurde ein Kran benötigt. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Deshalb suchten Taucher den Graben ab und setzten sogar eine Drohne mit Wärmebildkamera ein. Die Polizei fand den Mann schließlich an seinem Wohnort. Er sei alkoholisiert gewesen, hieß es. Insgesamt dauerte der Rettungseinsatz bis in den frühen Sonntagmorgen. dpa