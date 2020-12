Sparaufrufe vor Haushaltsberatung im niedersächsischen Landtag

Am Dienstag findet die Schlussberatung über den Haushalt 2021 des Landes Niedersachsen statt. Die FDP warnt vor zu großen Schulden, die Grünen fordern dagegen einen „Corona-Niedersachsenfonds“.

Hannover. Zu viel neue Schulden und ein Sparen an der falschen Stelle bemängelt die Opposition. Am Donnerstag soll der Haushalt verabschiedet werden.

Vor der Schlussberatung und Verabschiedung des Landeshaushalts für das kommende Jahr haben die Oppositionsfraktionen und der Bund der Steuerzahler die Finanzpläne der Landesregierung kritisiert. Die FDP warf der rot-schwarzen Regierung am Montag übertriebenes Schuldenmachen vor, die Grünen kritisierten Einsparungen an den Hochschulen, während der Steuerzahlerbund zu strikter Sparsamkeit aufrief.

Neuverschuldung von 853 Millionen Euro geplant

Von diesem Dienstag an berät der Landtag in Hannover über den Etat 2021 mit einem Volumen 35,9 Milliarden Euro. Vorgesehen ist angesichts der Belastungen durch die Corona-Krise eine Neuverschuldung von bis zu 853 Millionen Euro. Am Donnerstag wird über den Haushalt abgestimmt.

„Unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie werden unnötigerweise Schulden aufgenommen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag. Die Landesregierung sauge sich schamlos mit Geld voll, um damit Projekte umzusetzen, die angeblich der Bewältigung der Corona-Krise dienten. Viele dieser Projekte etwa zum Klimaschutz oder die Erneuerung des Fuhrparks der Polizei seien durchaus sinnvoll, sie müssten aber im normalen Haushalt untergebracht und nicht mit Corona-Geldern finanziert werden.

FDP: Ausufernde Schulden führen zu neuen Steuern

„Wir müssen die Neuverschuldung absolut begrenzen“, forderte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Christian Grascha. Sonst führten ausufernde Schulden zu neuen Steuern. Nötig sei stattdessen eine Aufgabenkritik. Die Landesregierung und die Ministerien müssten sich personell verschlanken, das Europaministerium könne aufgelöst werden.

Auf den Prüfstand gehört laut Grascha auch, ob sich jedes Bundesland eine eigene Verfassungsschutzbehörde, ein Statistikamt und ein Landesarchiv leisten müsse. Manche staatliche Aufgaben, etwa im Bereich der Informationstechnologie, könnten möglicherweise auch privatisiert werden, um Kosten zu sparen.

Steuerzahlerbund: Subventionen und Finanzhilfen verringern

Der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf, rief zum Überprüfen aller staatlichen Ausgaben auf. Personalausgaben müssten begrenzt, Effizienzreserven genutzt und Subventionen und Finanzhilfen verringert werden. „Eine solche Sparpolitik eröffnet Spielräume für notwendige Investitionen, ohne die jüngere Generation zu belasten.“ Zentgraf lehnte den von den Grünen geforderten mehrjährigen schuldenfinanzierten „Corona-Niedersachsenfonds“ für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur ab. Solche Maßnahmen müssten über den laufenden Haushalt finanziert werden.

Die Grünen-Fraktion kritisierte indes im Haushaltsplan vorgesehene pauschale Kürzungen von 32 Millionen Euro bei Wissenschaft und Kultur, wobei alleine die Hochschulen mit 25 Millionen Euro weniger auskommen sollten. „An der Bildung in Niedersachsen zu sparen ist keine Strategie, sondern einfach nur kurzsichtig“, sagte die Grünen-Abgeordnete Eva Viehoff am Montag. „Mit dem eingeschlagenen Kurs beschädigt die Koalition aus SPD und CDU nachhaltig den Wissenschafts- und Lehrstandort Niedersachsen und damit auch langfristig das wirtschaftliche Potenzial des Landes.“ dpa