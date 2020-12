Corona-Hilfen: Unsere Region erhält 272 Millionen Euro

Leere herrschte auf einem Mitarbeiterparkplatz am 30. März am VW-Stammwerk, weil wegen Corona die Bänder stillstanden. Alleine Wolfsburg erhält 110 Millionen Euro an Corona-Sondermitteln.

Die von der Corona-Krise so gebeutelten Städte und Gemeinden erhalten eine dringend benötigte Finanzspritze: Die Kommunen in der Region haben insgesamt 272 Millionen Euro an Corona-Sondermitteln ausgezahlt bekommen. Das teilte das Landesinnenministerium auf Anfrage mit. Das Geld wurde bereits am vergangenen Freitag überwiesen.