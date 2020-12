Ein Mitarbeiter der Sparkasse Koblenz demonstriert an einem Geldautomaten die "Skimming"-Technik: Kriminelle montieren Vorsatzgeräte an den Kartenschlitz des Geldautomaten, um die Kartendaten auszulesen. Mittels einer aufgesetzten Zusatztastatur oder einer Mini-Kamera gelangen sie außerdem an die PIN-Nummer der Karte. Mit diesen Daten können die Kriminellen dann ein Duplikat der EC-Karte anfertigen (Archivbild).

Gestohlene Daten an Geldautomaten – mehr Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen hat der Datenklau an Geldautomaten in diesem Jahr zugenommen – im Gegensatz zum bundesweiten Trend. Bis einschließlich November seien in insgesamt 16 Fällen Automaten manipuliert worden, teilte Euro Kartensysteme mit. Die Einrichtung kümmert sich im Auftrag der deutschen Kreditwirtschaft um das Sicherheitsmanagement für Zahlungskarten. Im kompletten vergangenen Jahr gab es den Angaben zufolge nur einen solchen Fall. Bei der „Skimming“ genannten Methode spähen Kriminelle die Kartendaten und Geheimnummern ihrer Opfer aus.

