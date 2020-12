Erster Hoffnungsschimmer: Impfbeginn gegen Corona im Norden

Dine Dosis des Pfizer-Biontech Covid-19 Impfstoffs. In Niedersachsen beginnen heute die Impfungen gegen Covid-19.

Hannover Seit etwa einem Jahr wütet das Coronavirus weltweit, nun fangen auch in Niedersachsen und Bremen Impfungen an. Wer bekommt als erster Schutz?

Im Kampf gegen das Coronavirus beginnen am Sonntag auch in Niedersachsen und Bremen die ersten Impfungen. Als erste sollen besonders gefährdete Menschen in Alten- und Pflegeheimen das Präparat erhalten. Der Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer war kurz vor Weihnachten durch die EU zugelassen worden. Rund ein Jahr nach Ausbruch der Seuche gibt es damit Hoffnung auf Schutz, selbst wenn viele Menschen noch auf ihre Impfung warten müssen.

Rund 125.000 Impfdosen in Niedersachsen noch in diesem Jahr

Für Niedersachsen sind als erste Partie 9750 Impfdosen geplant. Weil zweimal geimpft werden muss, können damit knapp 5000 Menschen gegen die Krankheit Covid-19 geschützt werden. Bis Ende dieses Jahres soll das Land voraussichtlich weitere 117 000 Impfdosen erhalten. Das reicht rechnerisch für 58.500 Menschen. Nach bisher bekannten Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums soll Niedersachsen dann ab Januar 2021 regelmäßig jede Woche 63.375 Impfdosen erhalten, teilt das Gesundheitsministerium mit. Bis Ende März sollen bundesweit 10,1 Millionen Impfdosen geliefert werden, von denen Niedersachsen etwa 10 Prozent erhalten wird.

In Niedersachsen wird unter anderem in einem Alten- und Pflegeheim in Bad Rothenfelde im Landkreis Osnabrück geimpft. Dort werden Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) den Beginn der Aktion verfolgen.

Stand Samstag 1175 Corona-Tote in Niedersachsen

In Niedersachsen wurden zum zweiten Weihnachtstag 964 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag (9.00 Uhr) in Hannover stieg die Zahl damit seit Beginn der Pandemie auf 102 614 Infizierte. Fünf Menschen starben seit Freitag an oder mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl stieg auf 1175 Tote.