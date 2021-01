Anerkennung für erlebtes Leid in Niedersachsens Behindertenheimen

Hans-Dieter Buhrig ist 15 Jahre alt, als er anfängt, in einer Gärtnerei in Neuerkerode zu arbeiten. Ein Jugendlicher noch, der gerade erst seine Konfirmation gefeiert hat. „Am Brunnen musste ich immer alles chic machen“, sagt er. Der 80-Jährige hat Urkunden, Zeugnisse von den Stationen seines Lebens mitgebracht, er blättert sie durch und hält eine nach der anderen hoch. Er ist durchaus stolz auf das, was er geleistet hat, auf seine Vielseitigkeit, seine Arbeit mit Sträuchern und Blumen, auf seinen Job in einem Kleiderladen und später im Straßenbau. Dass er finanzielle Nachteile bei der Rente durch nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge hinnehmen musste – heute weiß er das. Und er weiß auch, dass das aus heutiger Sicht Unrecht war.

Hans-Dieter Buhrig ist einer von inzwischen hunderten Betroffenen in Niedersachsen, die Unterstützung von der „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ bekommen. Diese wendet sich an Menschen, die zwischen 1949 und 1975 in Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben. Im Fall von Hans-Dieter Buhrig ist das nicht nur die Tatsache, dass ihm kein angemessenes Entgelt für geleistete Arbeit gezahlt wurde. Auch die Unterbringung in großen Schlafsälen ohne Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre, die noch in den 1970er Jahren in Einrichtungen der heutigen Evangelischen Stiftung Neuerkerode üblich waren, hat er erlebt. Ebenso wie Demütigungen und Strafen – etwa, wenn das Abendessen in den sogenannten Fettkisten für die ungezogenen Kinder und Jugendlichen gestrichen wurde.

Stiftung will das Leid der Betroffenen öffentlich machen und sie finanziell unterstützen

Menschen mit Behinderungen eine Stimme zu geben, ihr erlebtes Leid erzählbar und öffentlich zu machen, ist eines der Ziele, die sich die Stiftung gesteckt hat – ebenso wie die Unterstützung durch finanzielle Hilfen. Schätzungen zufolge könnten von 1950 bis 1975 bis zu 116.000 Kinder und Jugendliche betroffen sein, die in der damaligen Bundesrepublik in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Heimen und Krankenhäusern gelebt haben, in der DDR geht man sogar von bis zu 140.000 Betroffenen für den Zeitraum von 1949 bis 1990 aus. Die Stiftung wurde von Bund, Ländern und Kirchen sowie deren Wohlfahrtsverbänden errichtet und soll ein Kapitel in der deutschen Geschichte beleuchten, das bislang noch wenig bekannt ist.

Auch die Evangelische Stiftung Neuerkerode will Betroffenen eine Stimme geben, sie bei der Aufarbeitung ihrer Erlebnisse unterstützen. „Erlebtes Unrecht in den Einrichtungen ist Teil unserer Vergangenheit, der wir uns stellen“, sagt Marcus Eckhoff, Geschäftsführer der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen. Als zuständige Einrichtung der Eingliederungshilfe hatte diese im vergangenen Jahr deshalb Kontakt zur Stiftung aufgenommen. „Wir haben erst einmal recherchiert, wer von unseren Bürgern anspruchsberechtigt ist“, erinnert sich Jochen Pohl von der Wohnen und Betreuen, der zahlreiche Informationsschreiben verschickte, Betreuer kontaktierte und Veranstaltungen auf die Beine stellte, um auf das Thema hinzuweisen. Am Ende kamen 237 Männer und Frauen zusammen, die möglicherweise Anspruch auf Hilfen hätten.

Schläge, Bloßstellungen, Freiheitsentzug - solche Strafen waren keine Seltenheit

Annette Kiper von der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung in Braunschweig prüft die Anträge – auch von Betroffenen aus anderen Einrichtungen in der Region. Niedersachsenweit liegen bereits 2000 Anmeldungen vor, die die Experten auch in Gesprächen mit den Betroffenen und ihren Betreuern abarbeiten. Welches Leid haben diese Menschen erfahren? „Nicht alle reden sofort über Erlebnisse“, sagt Kiper. Doch nach und nach habe sich gezeigt, dass sich viele Erfahrungen gleichen. So erzählten etliche immer wieder von Strafen für angebliches Fehlverhalten, von Schlägen und Bloßstellungen, Essensentzug.

Auch im bundesweit geschalteten Zeitzeugenportal der Stiftung finden sich erschütternde Berichte von Betroffenen. „Stockhiebe, Haare ziehen, Ohrfeigen, Stockschläge auf Finger oder Handfläche“ werden als Strafen angeführt. Von Ledergürteln als Schlagwerkzeug ist ebenso die Rede wie von Kleiderbügeln und Wasserschläuchen. Ein Zeitzeuge berichtet: „Ja, wenn man ins Bett gemacht hat, hat man demjenigen den Kopf in die Nässe rein gedrückt, und zur Strafe bekam derjenige nichts mehr zu trinken, man ist (...) ins Bad gezogen worden und hat wieder Prügel bekommen.“ Einige schreiben auch, dass sie Erbrochenes essen mussten. Kinder wurden fixiert, in Zwangsjacken gesteckt oder in Gitterräume gesperrt, mit Medikamenten ruhig gestellt.

Individuelle Förderung und gleichberechtigte Teilhabe waren in den 1950er Jahren nicht üblich

Gerade in den 1950er Jahren sei es primär darum gegangen, die Menschen in den Einrichtungen unterzubringen, ihnen Essen zu geben und eine Schlafstelle. Individuelle Förderung, eine gleichberechtigte Teilhabe oder eine wertschätzende Begleitung wie wir sie heute kennen, sei damals nicht üblich gewesen, sagt Annette Kiper. „Auch Betreuer hatten mitunter noch nicht das Menschenbild, das heute selbstverständlich ist.“ Hinzu komme der Personalmangel in vielen Einrichtungen, der eine liebevolle, individuelle Begleitung oft nicht möglich gemacht habe. Die Folgen für die Betroffenen sind bis heute spürbar. Manche könnten einige Lebensmittel nicht mehr essen, litten unter bestimmten Ängsten, Depressionen, Schlafstörungen. Manche wiederum wollten die Distanz, die sie sich mühsam aufgebaut haben, aufrecht erhalten und gar nicht erst über die Erlebnisse reden.

Auch einige Einrichtungen wollen nicht mehr an der Vergangenheit rühren und mit der Stiftung kooperieren, Akten und Urkunden zur Verfügung stellen. „Manchmal stoßen wir noch an eine Mauer“, sagt Kiper. Dabei gehe es nicht um Schuldzuweisungen, es würden keine Vorwürfe erhoben. Vielmehr gehe es um ein Signal, eine Geste der Anerkennung für die Betroffenen. Das sieht auch Marcus Eckhoff von der Neuerkeröde Wohnen und Betreuen so: „Es geht auch darum, Haltung zu demonstrieren.“

Betroffene erhalten von der Stiftung eine Geldpauschale von 9000 Euro

Betroffene sollen auch finanziell unterstützt werden, damit sie ihre Lebenssituation verbessern können. Von der Stiftung erhalten sie eine einmalige Geldpauschale in Höhe von 9000 Euro. Wer während seines Aufenthaltes in der stationären Einrichtung sozialversicherungspflichtig gearbeitet habt, ohne dass die Einrichtung dafür Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt hat, kann außerdem einen Ausgleich für entgangene Rentenansprüche erhalten, eine einmalige Rentenersatzleistung von bis zu 5000 Euro.

Hans-Dieter Buhrig hat seine Anerkennungsleistung schon erhalten. Obwohl er keinen Groll gegenüber den Einrichtungen hegt – „es war eben so“, sagt er – ist er sehr froh über das Geld, denn endlich kann er sich langgehegte Wünsche erfüllen: „Ich möchte gerne Ausflüge machen in den Harz.“ Er zeigt einen spiralförmigen Wanderstock aus Holz, den er sich bereits gekauft hat. Bald will er dort Abzeichen annageln, die er erwandert hat, je mehr desto besser. In weiter Ferne ist das Ziel jetzt nicht mehr.