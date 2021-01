Niedersachsen holt bei Corona-Impfungen weiter auf

Hannover. Die Impfquote in Niedersachsen ist mittlerweile höher als in zwei anderen Bundesländern. Am Donnerstag wurden 7975 Menschen geimpft.

Nach dem schleppenden Start der Corona-Impfungen in Niedersachsen holt das Land im bundesweiten Vergleich weiter auf. Am Donnerstag wurden 7975 Menschen geimpft - so viele wie in keinem anderen Bundesland an dem Tag. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervor. Insgesamt wurden demnach bisher 32.170 Niedersachsen zum Schutz vor Covid-19 geimpft.

Bezogen auf die Impfquote hat Niedersachsen mit einem Wert von 4,0 Impfungen pro 1000 Einwohner mittlerweile zwei Länder hinter sich gelassen, Sachsen (3,8) und Thüringen (3,7). Zu Wochenbeginn war Niedersachsen noch das Schlusslicht. Den mit Abstand höchsten Wert weist weiterhin Mecklenburg-Vorpommern mit 15,0 aus.

Impfzentren nehmen nicht alle gleichzeitig Betrieb auf - neue Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna erwartet

Die Landesregierung hat den langsamen Impfstart damit begründet, dass die Impfzentren nicht alle zugleich die Arbeit aufgenommen haben. Am Donnerstag wurden auch die ersten Mitarbeiter der niedersächsischen Unikliniken in Hannover und Göttingen geimpft.

Am Freitag wurde in Niedersachsen die Lieferung von 73.375 weiteren Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer erwartet. In der kommenden Woche wird außerdem mit einer ersten Lieferung des Moderna-Impfstoffes gerechnet. Dabei gehe es um 6000 Impfdosen für Niedersachsen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. In den folgenden Wochen würden allerdings deutlich umfangreichere Lieferungen auch des Moderna-Impfstoffes erwartet.

Terminvergabe für Corona-Impfungen in Niedersachsen wohl ab dem 28. Januar

Wie das Gesundheitsministerium in Hannover ankündigte, soll die Terminvergabe für die Impfungen in den 50 Impfzentren des Landes am 28. Januar beginnen, und zwar über die Hotline und das Onlineportal. Zunächst sind Menschen über 80 Jahren an der Reihe. Zu welchem Datum die Impfungen dann konkret beginnen, steht noch nicht fest.

dpa