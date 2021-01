Reimann: Lockdown wirkt sich auf Infektionszahlen nicht aus

Hannover. Die Erwartungen an eine rasche Impfung seien laut Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann überhöht. Sie appelliert zudem an die Unternehmen.

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann sieht bislang keine Wirkung des Corona-Lockdowns. Auf die Infektionszahlen wirke sich der Lockdown bisher nicht aus, sagte die SPD-Politikerin nach einem Bericht des Politikjournals „Rundblick“ vom Freitag im Sozialausschuss des Landtags. „Das Auftreten von Mutationen des Virus, die noch ansteckender sind, könnte die Lage erheblich verschärfen.“ Die Erwartungen an eine rasche Impfung seien zudem überhöht, es werde bis zum Herbst dauern, bis alle Menschen in Niedersachsen, die geimpft werden wollten, auch eine Impfung bekommen könnten.

Corona: Carola Reimann sagt „noch einige sehr schwere Wochen“ voraus

Reimann sagte dem Bericht zufolge angesichts der winterlichen Witterung „noch einige sehr schwere Wochen“ in der Pandemie voraus. Sie rief Unternehmen und Behörden dazu auf, in allen möglichen Fällen die Arbeit im Homeoffice anzubieten und so die Kontakte der Menschen zu unterbinden.

dpa