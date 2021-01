Was Lehrer derzeit brauchen? Gute Nerven und Experimentierfreude

Carlos Marschall, Lehrer für Mathematik und Spanisch am Spohn-Gymnasium in Ravensburg, unterrichtet im Lehrerzimmer am Laptop (Symbolfoto).

Die derzeitige Situation in den Schulen ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung – Schüler, Eltern und Lehrer. Distanz-Unterricht, geteilte Klassen mit Wechselmodellen, unterschiedliche technische Ausstattung und stets andere Grundkenntnisse im Umgang mit ihr. Das betrifft aber eben nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer. Wie gehen die eigentlich mit der Situation um? Wie und wo bekommen sie Hilfe und Unterstützung?

Unsere Zeitung hat nachgefragt beim Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ). Die Fragen unserer Redakteurin Stefani Koch hat Brigitte Kumkar aus dem Fachbereich 31, Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Regionalen Fort- und Weiterbildung, beantwortet.

Schulalltag ist derzeit kaum möglich - wie können Sie die Lehrer in dieser herausfordernden Situation unterstützen? Hatten Sie im Sommer ein wenig Luft, um sich und auch die Lehrkräfte auf die zweite Welle - auch was das Homeschooling betrifft - vorzubereiten?

Der Schulalltag der Vergangenheit war planbar. Die Krise unterbrach die Alltagsroutinen sowohl allgemeingesellschaftlich als auch bildungsdidaktisch.

Seit März 2020 war klar, dass auch Unterrichten auf Distanz mit digitaler Unterstützung notwendig ist. Darauf haben wir umgehend reagiert: Die Medienpädagoginnen und Medienpädagogen sowie Fortbildungsverantwortlichen des NLQ arbeiten rund um die Uhr, um Schulen zu unterstützen, Beschaffungsanträge zu schreiben, Tools und Apps zu installieren. Auf dem NiBiS (Niedersächsischer Bildungsserver; d. Red.) wurden Unterrichtsmaterialien zur digitalen Umsetzung und Anwendung bereitgestellt und das Fortbildungsangebot des NLQ und der Kompetenzzentren wurde um- und ausgebaut. Es haben seither etwa 3000 Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte stattgefunden. Und wir erleben ein enormes Interesse und Engagement der Lehrkräfte: circa 58.000 haben sich schon fortgebildet.

Es gibt eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungsangeboten und Hilfen zur technischen Umsetzung oder zum Einsatz digitaler Tools. Das NLQ arbeitet eng mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, um eine möglichst große Bandbreite an Unterstützung für die Schulen zu gewährleisten. Die Bandbreite der Angebote hat sich von März 2020 bis heute potenziert und auch in den jeweiligen Ferien gab es eine Vielzahl an Angeboten, die auch von den Lehrkräften wahrgenommen wurden.

Was benötigen die Lehrerinnen und Lehrer gerade am dringlichsten?

Gute Nerven, Experimentierfreude, Anerkennung der herausfordernden Arbeit, gute Vernetzung und ein sicheres Datennetz!

Auf welche pädagogischen Fähigkeiten kommt es jetzt besonders an?

Im Präsenzunterricht ist gute Beziehungsfähigkeit einer Lehrkraft zu ihren Schülerinnen und Schülern die entscheidende Kompetenz für deren Lernerfolg. Dies gilt auch in jeder anderen Form von Unterricht, egal welches Szenario: Immer in Kontakt bleiben mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit den Eltern, dabei zu erfahren, wo noch Unterstützung notwendig ist und nachgesteuert werden kann.

Nicht alle Schulen haben sowohl technisch als auch was die Qualifizierung der Lehrer in Sachen Homeschooling betrifft, die gleichen Voraussetzungen. Wie gehen Sie damit um?

Generell gibt jede Lehrkraft unter den gegebenen Bedingungen das Bestmögliche. Und das NLQ unterstützt sie mit vielen Angeboten zum Distanzlernen, Fortbildungen, sowie Beratung und Unterstützung bei Fragen. Die Lernangebote müssen nicht immer in digitaler Form abgebildet werden. Die meisten Schulen finden hier gute individuelle Lösungen, die auch von Lerngruppe zu Lerngruppe und teilweise auch von Schüler zu Schüler variieren können. So können zum Beispiel auch vorbereitete Arbeitsmaterialien in der Schule abgeholt und dort wieder abgegeben werden. Einige Lehrkräfte bringen die Aufgaben auch direkt zu ihren Schülerinnen und Schülern nach Hause – mit Abstand natürlich – auch, um den Kontakt zu halten. Wichtig ist, dass die Lehrkräfte, nicht nur bei Fragen zum Lernstoff, für ihre Schülerinnen und Schüler erreichbar sind – das kann auch ein Telefongespräch sein.

Spielten solche Distanz-Lernmodelle eigentlich auch schon in Vor-Coronazeiten eine Rolle in der Fortbildung?

Bereits vor Corona gab es Blended-learning-Angebote im Fortbildungs- und Weiterbildungsbereich, die Vielfalt der Angebote war methodisch, didaktisch und inhaltlich jedoch nicht so groß wie heute und hat in kürzester Zeit zu einer potenziellen Entwicklung geführt.

Was bedeutet die derzeitige Situation eigentlich für die Lehrerfortbildung? Und: Kann derzeit überhaupt „normale“ Lehrerfortbildung stattfinden? Haben die Lehrerinnen und Lehrer angesichts der enormen Belastung überhaupt Zeit dazu?

Zeit- und Raum- unabhängige Fortbildungen machen es den Lehrkräften möglich, asynchron an Fortbildungen teilzunehmen oder sich über Kurzvideos oder Podcasts digital fort- und weiterzubilden. Und wie oben bereits dargestellt, wird das Angebot von den Lehrkräften auch angenommen, trotz der unbestritten hohen Belastung derzeit.

Hat Corona auch im Bereich Lehrerfortbildung eine Entwicklung beschleunigt, die irgendwann sowieso auf Sie zugekommen wäre? Was wird in Nach-Corona-Zeiten bleiben?

Ohne Coronakrise würden wir eventuell noch diskutieren, ob digitale Medien in Schule notwendig und/oder schädlich sind. Die Umsetzung des Digitalpaktes wurde enorm beschleunigt. Die Lehrkräfte, die sich in Sachen digitaler Unterricht fortgebildet haben, werden natürlich auch nach dem Ende der Pandemie davon profitieren und sicherlich als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Schule wirken. Und solange der Bedarf besteht, wird es auch weiterhin Fortbildungen zu dem Thema geben. Auch werden die Mittel des Digitalpaktes die Schulen in Sachen Digitalisierung ein gutes Stück voranbringen. Unbestritten ist aber sicherlich, dass es in dem Bereich noch viel zu tun gibt.