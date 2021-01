Niedersachsen: Verschärfte Maskenpflicht tritt ab Montag in Kraft

Eine Frau trägt eine FFP2-Schutzmaske an einer Bushaltestelle (gestellte Aufnahme). Medizinische Gesichtsmasken müssen im Nahverkehr, in Geschäften und Büros getragen werden. Die neuen Regeln gelten in Niedersachsen seit dem 25. Januar und gehen auf eine Vereinbarung von Bund und Ländern zurück.