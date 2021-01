Glätteunfälle in Niedersachsen: Lkw stürzt Abhang herunter

Wegen Straßenglätte kam es am Dienstagmorgen zu mehreren Unfällen in Niedersachsen (Symbolbild).

Bei starkem Schneefall und Glätte ist es am Dienstagmorgen im Harz zu mehreren Glätteunfällen gekommen. Verletzt wurde bei fünf bekannten Unfällen nach Polizeiangaben niemand. Die Straßen seien „mit Vorsicht befahrbar“, sagte ein Sprecher der Polizei Goslar am Morgen. Bei allen fünf Unfällen im Landkreis Goslar waren Blechschäden die Folge. „Aber es wird besser, der Räumdienst ist unterwegs“, so der Polizeisprecher. Auch im Oberharz sei die Sicht durch starken Schneefall eingeschränkt, sagte ein Sprecher der Polizei Braunlage am Morgen. Wetterbedingte Unfälle habe es dort am frühen Morgen nicht gegeben.

Glätteunfälle in Niedersachsen - keine Verletzten

In den Landkreisen Göttingen und Northeim ist es am Dienstagmorgen zu sechs Glätteunfällen gekommen, bei denen ebenfalls niemand verletzt wurde. Gegen 4 Uhr habe das „wetterbedingte Verkehrschaos“ begonnen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Bei allen sechs Unfällen waren Blechschäden die Folge. Auf der B243 bei Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) sei ein Lkw am frühen Morgen bei Glätte einen Abhang heruntergestürzt. Der Fahrer sei nicht verletzt worden, am Lkw sei ein schwerer Schaden entstanden.

dpa