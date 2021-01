Wetterdienst: Viele Wolken und Schnee in Niedersachsen erwartet

In Niedersachsen und Bremen wird es in den kommenden Tagen wolkig, und es kann immer wieder schneien (Symbolbild).

Hannover. Der Donnerstag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bedeckt. Am Samstag ist in Niedersachsen leichter Schneefall möglich.

In Niedersachsen und Bremen wird es in den kommenden Tagen wolkig, und es kann immer wieder schneien. Der Donnerstag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bedeckt. Vor allem im Südwesten Niedersachsens kann es zunächst regnen, im Bergland gibt es Schnee. Im Laufe des Tages kann es dann auch in den flacheren Regionen schneien. Die Tageshöchstwerte erreichen Temperaturen zwischen einem und fünf Grad. In der Nacht kühlt es sich auf bis zu minus vier Grad ab, und es kann glatt auf den Straßen werden.

Leichter Schneefall am Samstag möglich

Am Freitag bleibt es meist bedeckt. Im Nordosten kann es zu kräftigen Schneefällen kommen, im Südwesten regnet es. Bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt kann es überall wieder glatte Straßen geben.

Der Samstag startet dann wieder mit leichten Schneefall. Im Verlauf des Tages nimmt der immer weiter ab. Nur an der Küste kann es auch tagsüber noch einzelne Schnee- und Graupelschauer geben. Die Temperaturen liegen in Niedersachsen sowie in Bremen um die null Grad.

dpa