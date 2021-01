Die Verbraucherpreise sind im Januar in Niedersachsen nach vorläufigen Angaben um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen (Symbolbild).

Verbraucherpreise ziehen an - Benzin deutlich teurer

Die Verbraucherpreise sind im Januar in Niedersachsen nach vorläufigen Angaben um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Alkoholische Getränke und Tabakwaren waren 1,4 Prozent teurer als noch im Januar 2020, wobei der Bierpreis aber um 4,6 Prozent sank, wie das Statistische Landesamt Niedersachsen am Donnerstag mitteilte. Erheblich niedriger waren die Preise für Festnetz- und Mobiltelefone, die um 7,5 Prozent nachgaben.

Bepreisung für CO2-Emissionen: Preisanstieg für Heizöl und Kraftstoffe

Auch im Vergleich zum Vormonat Dezember lag der Anstieg insgesamt bei 0,8 Prozent. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass von Januar an wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gilt. Der Tarif war am 1. Juli 2020 wegen der Corona-Krise befristet auf 16 Prozent gesenkt worden. Durch die Bepreisung für CO2-Emissionen gebe es zudem einen deutlichen Preisanstieg für Heizöl (plus 11,4 Prozent) und Kraftstoffe (11,2 Prozent) im Vergleich zum Dezember.