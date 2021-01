Wetterdienst: Schnee und glatte Straßen in Niedersachsen

Am Wochenende ist laut dem Deutsche Wetterdienst in Niedersachsen insgesamt mit etwas weniger Schnee zu rechnen, es bleibt bewölkt.

Der Freitag beginnt in Niedersachsen und Bremen mit Regen und Schnee. Im Norden und Nordosten von Niedersachsen ist im Laufe des Tages mit einer bis zu 15 Zentimeter dicken Schneedecke zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Im südlichen Niedersachsen erwartet der DWD am Freitag überwiegend Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Menschen müssen sich dort auf glatte Straßen einstellen. Die Temperaturen liegen bei maximal vier Grad.

Deutscher Wetterdienst: Rege und Schnee lassen in der Nacht zu Samstag nach

In der Nacht zu Samstag bleibt es bewölkt. Regen und Schnee lassen laut DWD etwas nach, die Temperaturen sinken auf minus vier bis minus ein Grad. Am Wochenende ist in Niedersachsen und Bremen insgesamt mit etwas weniger Schnee zu rechnen, es bleibt bewölkt. Die Temperaturen steigen am Samstag auf maximal null Grad. In der Nacht zu Sonntag kühlt es auf bis zu minus neun Grad ab. Im Tagesverlauf bleibt es am Sonntag wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal drei Grad.

dpa