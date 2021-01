Drei Viertel der Anträge auf „Novemberhilfen“ fertig bearbeitet

Die Anträge auf die äußerst schleppend angelaufenen „Novemberhilfen“ für notleidende Betriebe in der Corona-Krise sind in Niedersachsen nach Angaben der landeseigenen NBank mittlerweile zu einem Großteil bearbeitet (Symbolbild).

Die Anträge auf die äußerst schleppend angelaufenen „Novemberhilfen“ für notleidende Betriebe in der Corona-Krise sind in Niedersachsen nach Angaben der landeseigenen NBank mittlerweile zu einem Großteil bearbeitet. Rechne man die schon geleisteten Abschläge an wartende Unternehmen mit ein, beliefen sich die angewiesenen Auszahlungen auf knapp 230 Millionen Euro, teilte die Bank am Freitag als Zwischenstand mit. In den vergangenen zwei Wochen habe man etwa 15.000 von 20.000 Anträgen bewilligt.

Mit den „Novemberhilfen“ sollen Firmen vom Staat für Umsatzausfälle entschädigt werden, wenn sie wegen Pandemie-Schutzmaßnahmen schließen mussten. Eigentlich sollten die Mittel schon lange fließen, auch für Betroffene des Dezember-Lockdowns folgte ein ähnliches Programm. Doch zunächst konnte nur wenig Geld abgerufen werden. Viele Antragsteller beklagten wie bereits im Sommer bürokratische, langwierige Verfahren.

Gesamt-Fördervolumen in Niedersachsen bei rund 400 Millionen Euro

Für dringliche Fälle wurden Abschlagszahlungen vorausgeschickt - Anfang Januar vereinbarten Bund und Länder dann, Prüfungen und die Zahlung ausstehender Summen über die Länder-Institute abzuwickeln. Nach gehäuften Betrugsfällen im Frühjahr müssen die Förderbanken aber oft auch genauer hinschauen, ob alle Hilfskriterien erfüllt sind.

Laut NBank liegt das beantragte Gesamt-Fördervolumen in Niedersachsen aktuell bei rund 400 Millionen Euro. Mitte Februar sollen alle jetzt vorliegenden Anträge abgearbeitet sein, weitere können bis Ende April gestellt werden. Bei den ebenfalls oft noch nicht angekommenen „Dezemberhilfen“ laufe die Übertragung der Bearbeitung an die NBank gerade, hieß es. Ziel seien auch hier „zeitnahe“ Bewilligungen.

dpa