Breitmaulnashorn-Baby im Serengeti-Park Hodenhagen geboren

Im Serengeti-Park Hodenhagen in der Lüneburger Heide ist ein kleines, aber schweres Breitmaulnashorn-Baby zur Welt gekommen. Das Weibchen war bei seiner Geburt in der Nacht zu Sonntag geschätzte 40-45 Zentimeter groß und 30-35 Kilogramm schwer, wie der Tierpark am Montag mitteilte. Die 15 Jahre alte Kuh Uzuri gebar das Kalb nach knapp 1,5 Jahren Tragzeit - es ist ihr viertes Kind. Uzuri umsorgt die muntere Kleine liebevoll. Der Vater ist der 27-jährige Bulle Martin. Nashornbabys werden knapp ein Jahr von ihren Müttern gesäugt und nehmen dabei pro Tag gut 20 Liter Muttermilch zu sich.

Namensvorschläge über Social-Media

In einer öffentlichen Findungsaktion soll ein Name für den Nachwuchs ausgewählt werden. Über die Social Media Kanäle können Vorschläge eingebracht werden. „Uzuri hat uns zum Start des neuen Jahres ein bewegendes Ereignis geschenkt! Nach unserem Kenntnisstand ist es sogar die erste Breitmaulnashorngeburt in Europa in diesem Jahr“, sagte der Inhaber und Geschäftsführer des Parks, Fabrizio Sepe. „Wir sind stolz auf die Erfolge unserer Breitmaulnashorn-Zucht.“

Die südlichen Breitmaulnashörner gehören zu den potenziell gefährdeten Tieren. Es ist das zweitgrößte Landsäugetier nach dem Elefanten und kann ein Gewicht von 3500 Kilogramm erreichen.

Mehr als 20.000 Breitmaulnashörner in freier Wildbahn

Der Nachwuchs ist die 49. Geburt eines Breitmaulnashorns in Hodenhagen seit der Gründung des Parks 1974. Nach eigenen Angaben kann er weltweit die zweitbesten Zuchterfolge bei Breitmaulnashörnern vorweisen. Lediglich der San Diego Zoo in Kalifornien verzeichnet höhere Geburtenraten. Aktuell gibt es mehr als 20 000 Tiere in freier Wildbahn. Fast 99 Prozent der Population leben in nur vier afrikanischen Ländern: Südafrika, Namibia, Zimbabwe und Kenia.

