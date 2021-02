Region Hannover reagiert mit Sondereinheit auf Virusmutation

Das neue Team solle in Fällen, in denen eine mutierte Virusvariante nachgewiesen ist, schneller eingreifen und ermitteln. (Symbolfoto)

Mit einer Sondereinheit aus Ärzten und weiteren Experten hat die Region Hannover auf eine Ausbreitung des mutierten Coronavirus „B1.1.7“ reagiert. Eine Untersuchung habe ergeben, dass zirka 50 Proben aus der Region die Virusmutation enthielten, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. „Diese Zahl lässt keine Rückschlüsse auf die Gesamtzahl in der Region Hannover zu“, betonte Regionspräsident Hauke Jagau. Es handele sich nur um das Ergebnis aus einem Labor und einen Teil der Proben aus der Region, die in der vorigen Woche analysiert wurden.

Schneller bei Virusvariante eingreifen

Viele Labore seien derzeit dabei, ihre Verfahren umzustellen, um Mutationen erkennen zu können, sagte Jagau. Das neue Team solle in Fällen, in denen eine mutierte Virusvariante nachgewiesen ist, schneller eingreifen und ermitteln. In einem Fall weise alles darauf hin, dass ein Ehepaar sich im Urlaub in Dubai infiziert habe. Zudem sei vorbeugend eine Grundschule in Hannover für zunächst drei Tage geschlossen worden, weil es einen Nachweis bei einem Kind gegeben habe. Das mutierte Virus „B1.1.7“ gilt als deutlich infektiöser als die bisher in Deutschland verbreitete Form.

Wie wir bereits berichteten informierte die Sozialdezernentin der Stadt, Christine Arbogast, dass die Mutation des Virus mit mehreren Fällen auch in Braunschweig angekommen sei. „Sämtliche Positivproben werden auf Mutationen aus England, Südafrika und Brasilien hin überprüft“, sagte Arbogast.

dpa