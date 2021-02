Jobcenter bezahlt Hartz-IV-Empfängern Laptops zum Homeschooling

Ein Schüler sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch und erledigt Aufgaben im Rahmen des Homeschooling.

Hannover. Homeschooling solle in Familien mit geringem Einkommen nicht an der fehlenden IT-Ausstattung scheitern. Jobcenter übernimmt einen Teil der Kosten.

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat den Zuschuss zu digitalen Endgeräten für Kinder von Grundsicherungsempfängern begrüßt. Jobcenter finanzierten Laptops & Co. für den Distanzunterricht in der Corona-Pandemie, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Dies hatte der Bund beschlossen. „Die Auffanglösung über die Jobcenter stellt sicher, dass das Homeschooling in Familien mit geringem Einkommen nicht an der fehlenden IT-Ausstattung und damit am Geldbeutel der Eltern scheitert“, betonte Reimann.

Ministerium rät Schülern, sich zunächst an ihre Schule zu wenden

Zuschussberechtigt sei, wer die Geräte nicht von Schulen, Fördervereinen oder anderen Dritten zur Verfügung gestellt bekomme. Dies müsse man beim Jobcenter belegen. Betroffenen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern riet das Ministerium, sich zunächst an ihre Schule zu wenden. Diese könne die Notwendigkeit eines Computers zur häuslichen Teilnahme am Schulunterricht und eine nicht vorhandene Ausleihmöglichkeit bestätigen, um diese beim Jobcenter vorzulegen. Auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) begrüßte die Neuerung: „Das ist ein schlankes und schnelles Verfahren im Sinne der Schülerinnen und Schüler.“

