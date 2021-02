Gewerkschaft GdP fordert Corona-Schnelltests für Polizisten

Hannover. So solle in Dienststellen eine Ausbreitung von Covid-19-Erkrankungen vermieden werden. GdP-Landeschef Dietmar Schliff schließt dritte Welle nicht aus.

Die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen fordert einen flächendeckenden Zugang für Polizisten zu Schnelltests auf das Coronavirus. So solle in den Dienststellen eine Ausbreitung von Covid-19-Erkrankungen vermieden werden, schrieb GdP-Landeschef Dietmar Schilff an den Landespolizeipräsidenten Axel Brockmann.

Dritte Infektionswelle sei nicht auszuschließen

Weil sich die vermutlich hochansteckenderen Varianten des Virus immer weiter ausbreiteten, sei trotz der aktuell sinkenden Fallzahlen eine dritte Infektionswelle nicht auszuschließen. „Hier gilt es, vor die Lage zu kommen. Es herrscht dringender Handlungsbedarf“, schrieb Schilff nach Gewerkschaftsangaben vom Mittwoch in Hannover.

Für die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen im Einsatz solle außerdem das Gesundheitsamt Daten zu Quarantänefällen mitteilen. Um den Datenschutz zu gewährleisten solle dies jeweils nur im Einzelfall geschehen; die Daten sollten hinterher sofort gelöscht werden.

