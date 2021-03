Organspende - die Chance auf ein zweites Leben

In Deutschland besitzt rund jeder Fünfte einen Organspendeausweis. darauf kann jeder schriftlich festhalten, ob er oder sie im Falle des Falles Organe spenden möchte. (Symbolfoto)

Braunschweig. In Niedersachsen ist die Zahl der Organspender im Corona-Jahr 2020 nur leicht gesunken. So beeinflusst die Pandemie die Organspende.

Er ist klein, nicht größer als eine EC-Karte oder der Personalausweis, in den Farben Gelb, Orange und Blau gehalten, aus Plastik oder Papier, wiegt nur wenige Gramm – und kann anderen Menschen das Leben retten. Die Rede ist vom Organspendeausweis. Mit dem Ausweis kann jeder oder jede den Entschluss festhalten, ob er oder sie im Falle des Falles Organe spenden möchte. Knapp jeder fünfte Deutsche hat diesen Wunsch verschriftlicht. Dringend auf eine Organspende angewiesen sind rund 9200 Menschen in Deutschland, davon knapp 1000 in Niedersachsen. Sie standen laut der Deutschen Stiftung für Organtransplantation (DSO) Ende 2020 auf einer Warteliste für ein Transplantat. Früher war auch Heidrun vom Baur eine von ihnen. Die heute 75-Jährige aus Braunschweig lebt schon seit 30 Jahren mit einer Spenderleber: „Es ist ein Geschenk.“