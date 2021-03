Trotz Corona ziehen Mietpreise in der Region an

Corona bremst die Mietpreise in unserer Region kaum.

Dolle, Andre 11.03.2021, 21:13

Braunschweig. In der Krise trifft die Lage auf dem Wohnungsmarkt viele hart. Für den Mieterverein ist die Mietpreisbremse ein „Papiertiger“.

Viele Studierende hat die Corona-Krise hart getroffen. Keine Partys, Vorlesungen nur noch am Laptop – und vor allem fehlende Einnahmen. Luca Kienel vom Asta der TU Braunschweig sagt: „Wir Studierenden waren die ersten, die die Jobs verloren haben. In der Gastronomie zum Beispiel.“ Die Mietpreise seien in Braunschweig zu hoch. Das treffe viele Studierende hart. Die Folge: „Viele sind wieder zu Hause ins alte Kinderzimmer eingezogen.“