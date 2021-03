420.000 Menschen zweithöchster Priorität auf Impf-Warteliste

Der Anmeldestart für Corona-Impfungen an Menschen der zweithöchsten Priorität sei gut gelaufen. Es stehen schon 420.000 Personen auf der Warteliste in Niedersachsen. (Symbolbild)

Nach dem Start der Terminvergabe für Corona-Impfungen an Menschen der zweithöchsten Priorität sind in Niedersachsen bereits 420.000 Personen auf der Warteliste. „Der Anmeldestart ist grundsätzlich gut gelaufen“, sagte die Vize-Chefin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Montag in Hannover. Das Portal und die Hotline waren am Freitag für Termine für über 70-Jährige, Menschen mit Vorerkrankungen, in besonderen Lebenslagen und das Personal bestimmter Einrichtungen wie Kitas, Grund- und Förderschulen freigeschaltet worden. Insgesamt geht es um rund drei Millionen Impfberechtigte.

Nur wenige Impftermine an zweite Gruppe vergeben

Angesichts der Knappheit und Lieferstockungen beim Corona-Impfstoff wurden zunächst nur wenige Impftermine an die zweite Gruppe der Impfberechtigten vergeben, sagte Schröder. Damit werde vermieden, das Termine später wieder abgesagt werden müssen.

dpa