Viele Wolken am Himmel über Niedersachsen

Wolken ziehen über ein Windrad zur Stromerzeugung. In den kommenden Tagen wird das Wetter in Niedersachsen wechselhaft. (Symbolfoto)

Wolkige Aussichten für Niedersachsen: Das Wetter am Donnerstag wird besonders im Süden des Landes stark bewölkt. Verbreitet kommt es zu Regenschauern, im Harz und im Weserbergland fällt auch Schnee vom Himmel, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach könnte sich in den Bergen am Abend sogar eine leichte Schneedecke bilden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad, im Oberharz wird es mit vier Grad etwas kühler.

Weitere Schauer in der Nacht zu Freitag erwartet

Für die Nacht zum Freitag erwarten die Meteorologen des DWD für den Süden weitere Schauer und im Bergland Schnee. Sonst ist es teils klar, gebietsweise ist Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem und minus vier Grad, sodass es streckenweise zu überfrierender Nässe und Glätte kommen kann. Die Küste bleibt frostfrei. Der Freitag wird laut Vorhersage etwas freundlicher, mit einem Mix aus Sonne und Wolken. In Richtung Harz bleibt es allerdings bewölkt. Es bleibt überwiegend trocken bei Höchsttemperaturen zwischen fünf und acht Grad.

