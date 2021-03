Weil will schnellstmöglich Astrazeneca-Impfungen nachholen

Nach der Entwarnung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA im Fall des Corona-Impfstoffs Astrazeneca will Ministerpräsident Stephan Weil schnellstmöglich die abgesagten Impftermine neu ansetzen. Es sei Zeit verloren worden, aber er sei zuversichtlich, dass die ausgefallenen Impfungen rasch nachgeholt werden könnten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover.

Astrazeneca werde dringend benötigt und sei ein elementarer Teil des Impfplanes. „Mit diesem Impfstoff sollen in den nächsten Monaten tausende niedersächsischer Bürgerinnen und Bürger geimpft werden“, sagte Weil.

EMA hat Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca bekräftigt

Derzeit sind Impfungen mit Astrazeneca wegen ungeklärter Fragen zu Nebenwirkungen ausgesetzt. An diesem Donnerstag hat die Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) jedoch die Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca bekräftigt. Allerdings werde eine extra Warnung hinzugefügt vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Die EMA-Experten hatten das Vakzin zuvor auf den Prüfstand gestellt, nachdem Deutschland und andere Länder die Impfungen wegen mehrerer Thrombosefälle ausgesetzt hatten. In Deutschland gibt es inzwischen 13 gemeldete Fälle solcher Blutgerinnsel in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte.

