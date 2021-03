Gesundheitsministerin von Niedersachsen Daniela Behrens, hier bei einem Besuch im Impfzentrum des Landkreises Cuxhaven, ist nun in freiwilliger Quarantäne.

Gesundheitsministerin Behrens freiwillig in Quarantäne

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ist nach einem Corona-Verdachtsfall in der eigenen Familie zunächst freiwillig in Quarantäne gegangen. Sie wartet nun auf die Ergebnisse eines PCR-Tests, teilte ihr Ministerium am Freitag mit.

Verdachtsfall bisher nicht bestätigt

„Vorsorglich nehme ich meine Amtsgeschäfte ab sofort aus meiner Wohnung in Hannover wahr“, sagte Behrens, die aus dem Kreis Cuxhaven stammt. „Mir geht es gut.“ Der Corona-Verdachtsfall in ihrer Familie habe sich bisher nicht bestätigt, nun warte sie auch auf ihr eigenes Testergebnis.

dpa