Niedersachsen: Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern stabil

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Niedersachsens Krankenhäusern behandelt werden, ist trotz des Anstiegs der Infektionszahlen bisher weitgehend stabil. Mit derzeit 929 Patienten, darunter 245 auf den Intensivstationen, lag der Wert am Mittwoch zwar leicht über dem Niveau von Anfang März, aber noch deutlich unter dem Höchststand vom Januar. Damals waren an einigen Tagen mehr als 1400 Menschen mit Covid-19 in stationärer Behandlung.

Corona: Weniger Beatmungs-Patienten in Krankenhäusern

Allerdings zeigt die Kurve bei der Auslastung der Isolationsplätze und der sogenannten ECMO-Beatmung wieder nach oben. Das liegt vor allem daran, dass weniger dieser Plätze zur Verfügung stehen. Standen Ende Februar noch knapp 1700 Isolationsplätze bereit, sind es jetzt nur noch knapp 1300. Die ECMO-Plätze gingen von 68 vor gut einer Woche auf 46 zurück, wie Zahlen des Gesundheitsministeriums zeigen.

„Wir haben nicht bewusst die Zahlen gesenkt“

„Es gab eine Umstellung vom Bund, was die Kriterien angeht, was genau einen intensivmedizinischen Platz ausmacht“, erklärte eine Ministeriumssprecherin dazu auf Nachfrage. Die Angabe der verfügbaren Plätze sei zudem abhängig von der Personallage. „Wir haben nicht bewusst die Zahlen gesenkt“, sagte die Sprecherin.

dpa