Uniklinik Göttingen baut Corona-Intensivstation aus Containern

Göttingen. Am Uniklinikum Göttingen entstehen 41 zusätzliche Intensivbetten für Covid-Patienten. Mitte April soll die zusätzliche Intensivstation fertig sein.

Eines der größten Krankenhäuser Niedersachsens baut seine Corona-Station im Eilverfahren aus: Am Universitätsklinikum Göttingen entstehen 41 zusätzliche Intensivbetten für Covid-Patienten, wie die Klinik mitteilte. Die neue Intensivstation entsteht in Containern, die von speziellen Schwerlasttransportern angeliefert werden.

Uniklinik Göttingen: Aufbau der zusätzlichen Intensivstation soll Mitte April fertig sein

Viel zu tun ist nach der Anlieferung nicht mehr: Die Module sind nach Klinikangaben bereits zu 80 Prozent fertiggestellt – inklusive Dämmung, Fenstern, technischen Vor-Installationen und Bodenbelägen. Ziel sei es, Mitte April mit dem Aufbau fertig zu sein. Die Baukosten von 26,6 Millionen Euro teilen sich das Land Niedersachsen und der Bund.

Zahl der Corona-Patienten in Niedersachsens Krankenhäusern weitgehend stabil

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Niedersachsens Krankenhäusern behandelt werden, ist trotz des Anstiegs der Infektionszahlen bisher weitgehend stabil. Der Wert liegt aktuell unter dem Höchststand vom Januar. Damals waren an einigen Tagen mehr als 1400 Menschen mit Covid-19 in stationärer Behandlung.

dpa