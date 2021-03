Niedersachsen: Bewerbungsverfahren für Modellkommunen läuft

In Niedersachsen hat das Bewerbungsverfahren für das Modellprojekt begonnen. Die Öffnungen sind an Corona-Schnelltests gekoppelt. (Symbolbild)

In Niedersachsen hat das Bewerbungsverfahren für Kommunen begonnen, die am Modellprojekt zur Öffnung von Geschäften, Kulturstätten und Straßencafés gekoppelt an Corona-Schnelltests teilnehmen wollen. Bis zum Osterwochenende sollen rund 25 große und kleinere Städte quer durchs Land für das Projekt ausgewählt werden, teilte das Sozialministerium in Hannover am Montag mit. Anders als zunächst ins Auge gefasst, soll der Inzidenzwert in den Modellkommunen möglichst niedrig sein. „Die Inzidenz ist ganz ausschlaggebend“, sagte eine Ministeriumssprecherin. Rund 60 Kommunen hatten bereits Interesse bekundet, sie können sich nun bewerben.

Nach Ostern: Menschen in Projektkommunen können in Restaurants, Kino und Co.

Geplant ist, dass in der Woche nach Ostern die Menschen in den Projektkommunen unter Auflagen Läden, Theater und Kinos, Galerien, Fitnessstudios oder die Außenbereiche von Restaurants besuchen können. Voraussetzung ist ein aktueller negativer Corona-Test. Strenge Schutzmaßnahmen und Testkonzepte in den Projektgebieten sind ebenso Bedingung wie die Nutzung einer digitalen Kontaktnachverfolgung und das Einbinden der Gesundheitsämter. „Wir glauben nicht, dass das am Dienstag überall losgehen wird“, sagte die Sprecherin mit Blick auf organisatorische Vorbereitungen vor Ort.

Niedersachsen hat inzwischen einen Vertrag zur Nutzung der Luca-App abgeschlossen und bietet sämtlichen 43 Gesundheitsämtern an, sich an das Luca-System anzuschließen. So kann bei späterem Auftreten einer Corona-Infektion durch Freigabe der persönlichen Daten nachvollzogen werden, wann und wo die betreffende Person zuvor Kontakte mit anderen hatte.

