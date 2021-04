Ostern 2020 – das waren vor einem Jahr die wichtigsten Themen

Braunschweig. Ostern in Corona-Beschränkungen - kommt bekannt vor. Wir haben geschaut, welche Themen vor einem Jahr am intensivsten gelesen wurden. Ein Rückblick.

Ostern 2020, der erste Lockdown läuft noch, die Schulen sind geschlossen. Darf man in den Urlaub fahren? Und was war sonst so los am Osterwochenende im vergangenen Jahr zwischen Karfreitag (10. April 2020) und Ostermontag? Wir haben uns angeschaut, welche Artikel in dem Zeitraum besonders stark geklickt wurden. Eine Auswahl:

Rückkehr zur Schule im Norden? Klarheit frühestens Mittwoch

Während in diesem Jahr die Schulen vor Ostern in diversen Modellen trotzdem geöffnet waren, ebenso wie die Kitas, befanden wir uns 2020 in einem Lockdown, der auch Schulen einschloss. Der Weg zurück? Zu Ostern war er noch unklar, man diskutierte. Den Text von damals finden Sie hier.

Rentner lag wochenlang tot in seiner Wolfsburger Wohnung

Ein erschütternder Fall bewegte vor einem Jahr die Menschen in unserer Region. Ein Rentner hat mehrere Wochen tot in seiner Wohnung gelegen, ehe sein Leichnam am 1. April entdeckt wurde. Die Polizei, die von einem Bekannten des Toten alarmiert worden war, beschlagnahmte daraufhin den Tatort, um die Todesursache zu ermitteln.

Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfsburger Bebelstraße wurde im Anschluss an die Ermittlungen versiegelt und erst eine Woche später für die Reinigung wieder freigegeben. Daran gab es Kritik. Die Berichterstattung von damals gibt es hier.

Metin Aslan in Braunschweig im engsten Familienkreis beigesetzt

Der Kult-Gastronom Metin Aslan hatte sich mit dem Braunschweiger Tandure einen Namen gemacht – aber auch weit darüber hinaus. „Er förderte den Sport, brachte Menschen zusammen, war stets hilfsbereit und behandelte jeden mit Respekt“, sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth damals. Zur Beerdigung wären sehr viele Menschen gekommen – Corona machte das unmöglich. Den Artikel von damals lesen Sie hier.

Ostern in Corona-Zeiten – Die Regeln in Niedersachsen

Kommt einem bekannt vor, oder? Während wir heute über Ausgangssperren diskutieren und Modellprojekte planen, galt damals der erste Lockdown. Und bereits 2020 galt am langen Osterwochenende: Über Ostern zum Kurzurlaub in den Harz oder zum Anbaden an die Nordsee? Oder doch lieber mit der ganzen Familie nach dem Gottesdienst zu Opa und Oma zum Kaffeetrinken? Die Qual der Wahl fällt Ostern 2020 aus: All dies ist wegen der Corona-Pandemie entweder verboten oder nicht ratsam. Was damals erlaubt war und was nicht, können Sie hier noch einmal nachlesen.

Und für die Vollständigkeit: Die aktuellen Regeln finden Sie hier.

Wohnungsbesitzer reisen an Küste - Nachbarn erstatten Anzeige

Auch hier eine Nachricht, die auch aktuell sein könnte, tatsächlich aber ein Jahr alt ist: Die Besitzer einer Ferienwohnung in Friesland wollten dort Ostern verbringen. Die Nachbarn erstatteten Anzeige, die Urlauber fuhren wieder heim. Dieser Verstoß gegen das Aufenthaltsverbot sei allerdings ein Einzelfall gewesen, wie die Polizei damals auf Nachfrage mitteilte. Die Nachricht finden Sie hier.

Ostern 2020 waren wir also ähnlich beschränkt, wie in diesem Jahr. 2022 wird dann hoffentlich hoffnungsvoller. Genau darüber schreibt übrigens Dirk Breyvogel in seiner Kolumne „Diese Woche“. Was die Pandemie mit uns Menschen macht und was es braucht, damit wir den Endspurt nun auch noch schaffen, lesen Sie hier.