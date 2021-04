Weil: Niedersachsen wird Bundes-Notbremse nicht blockieren

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen, spricht im niedersächsischen Landtag. Der Landtag diskutiert über die geplante Novelle des Infektionsschutzgesetzes auf Bundesebene sowie das weitere Vorgehen des Landes Niedersachsen in der Corona-Pandemie.

Niedersachsen wird im Bundesrat die strikteren bundeseinheitlichen Corona-Beschränkungen, die sogenannte Bundes-Notbremse, nicht blockieren. Zwar bedauere die Landesregierung, dass das Bundesgesetz keine Öffnungsklausel für Modellvorhaben bei einer Inzidenz auch über 100 vorsieht, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. „Insgesamt wird Niedersachsen dem Vorhaben im Ergebnis aber nicht im Wege stehen.“

Das Abstimmungsverhalten im Bundesrat am Donnerstag werde sich auf die Frage beschränken, ob der Vermittlungsausschuss angerufen werden soll. „Ein solches Verfahren würde allerdings wieder Zeit kosten und Zeit steht in der Pandemie nur sehr begrenzt zur Verfügung“, sagte Weil. „Ich erwarte deswegen nicht, dass der Bundesrat morgen das Gesetz blockieren wird.“

Lesen Sie auch:

Weil übt Kritik an Bundesländern, sich sich nicht an die vereinbarte Notbremse gehalten haben

Deutliche Kritik übte Weil an den Bundesländern, die sich nicht an die Anfang März zwischen Bund und Ländern vereinbarte Notbremse gehalten haben. „In Niedersachsen haben wir uns eben von Anfang an konsequent an den gemeinsamen Beschluss gehalten, in anderen Ländern war man offenbar nicht so konsequent.“ In Niedersachsen bedürfe es keiner Bundesregelung zur Umsetzung der Notbremse, in anderen Länder offenbar schon. „Das ist nicht wirklich ein Kompliment für die Zuverlässigkeit bei der Umsetzung gemeinsamer Beschlüsse – ein Problem, das ich in den vergangenen Monaten immer wieder an dieser Stelle ansprechen musste.“

„Wenn vor diesem Hintergrund die Bundesregierung darauf gedrungen hat, die Notbremse durch ein Bundesgesetz verbindlich festzusetzen, war das für Niedersachsen unnötig, aber auch unschädlich“, sagte Weil.

Grüne fordern harten Lockdown und gestufte Öffnungen

Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg hat einen kurzen, harten Corona-Lockdown und anschließend gestufte Öffnungsschritte für Handel und Tourismus gefordert. Um die Zahl der Neuinfektionen zu senken, müsse in der Arbeitswelt stärker auf den Wechsel ins Homeoffice und Testmöglichkeiten für Beschäftigte im Betrieb gepocht werden, sagte Hamburg am Mittwoch im Landtag in Hannover. Außerdem müsse bei den Corona-Beschränkungen stärker zwischen drinnen und draußen unterschieden werden, wo die Infektionsgefahr deutlich geringer sei.

Der Landesregierung warf Hamburg eine Politik der Zustandsbeschreibungen und Ankündigungen vor. „Wo ist Ihr Handeln, was ist das Ziel, was sind die Maßnahmen?“ All dies sei unklar. Lob gab es von Hamburg indes für den Stufenplan von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mit klaren Regeln für den Betrieb der Schulen in der Pandemie.

Erfahren Sie hier mehr zur Bundes-Notbremse:

FDP warnt vor großflächigen Ausgangssperren in Niedersachsen

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hat vor nächtlichen Ausgangssperren gewarnt, die mit den bundeseinheitlichen Corona-Beschränkungen für mehr als zwei Drittel Niedersachsens bevorstehen. Bei solchen Ausgangsbeschränkungen handele es sich um verfassungswidrige und unverhältnismäßige Freiheitsbeschränkungen, sagte Birkner am Mittwoch im Landtag in Hannover. Es sei leichtfertig und verantwortungslos, zu solchen Einschränkungen zu greifen, deren Wirksamkeit bezweifelt werden kann.

Birkner kritisierte außerdem ein faktisches Ende der in Niedersachsen geplanten Modellvorhaben mit Öffnungen von Handel und Gastronomie gekoppelt an Schnelltests. Die Landesregierung drücke sich davor einzugestehen, dass die Modellvorhaben und damit ein zentraler Punkt der niedersächsischen Corona-Politik mit den Bundesregelungen gescheitert seien, die solche Modellprojekte nur bis zu einer Inzidenz von 100 vorsieht. Über blieben damit Verbote und Beschränkungen zum Umgang mit der Epidemie. dpa