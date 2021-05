Gewerkschaften am 1. Mai: Corona macht Investitionen umso nötiger

Die Gewerkschaften in Niedersachsen und Bremen haben zum 1. Mai an Politik und Wirtschaft appelliert, bei Ausgaben für Bildung, Gesundheit, Wohnungsbau und Arbeitsmarkt gerade unter dem finanziellen Druck der Corona-Krise nicht nachzulassen. Der Regionalchef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Mehrdad Payandeh, wies auf die wachsende Gefahr ungleicher Ausbildungschancen bei anhaltendem Fachkräftemangel hin. Der Gesundheitsschutz in den Betrieben müsse außerdem auch nach der Pandemie ein zentrales Ziel bleiben, betonte er am Samstag in Göttingen. Und hohe Mieten würden für Menschen mit Einkommenseinbußen zu einem immer größeren Problem.

Die IG Metall warnte davor, die Folgen der Krise im zweiten Corona-Jahr trotz Milliarden an zusätzlicher Kreditaufnahme als Grund für mögliche neue Sparrunden zu sehen. „Keine Frage, die öffentlichen Kassen sind belastet“, sagte Landeschef Thorsten Gröger laut vorab verbreiteter Mitteilung. „Doch wir dürfen Folgegenerationen keinen Trümmerhaufen übergeben.“ Gute Zukunftschancen bedeuteten auch jenseits der Pandemie etwa einen Abbau des Investitionsstaus im Bildungswesen - die „Sanierungswarteschlange“ müsse ein Ende haben.

Aktuell seien neben Schülern auch Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger hart getroffen. Die bisherigen staatlichen Hilfen reichten hier nicht aus: „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass junge Menschen nicht durch die Unterstützungsraster fallen, sondern ihnen bedarfsgerecht unter die Arme greifen.“ Der Trend zum Homeoffice sei wegen der Infektionsrisiken insgesamt zu begrüßen, meinte Gröger. Man müsse allerdings ein Auge auf die drohende Entgrenzung zwischen Job und Freizeit haben. „Es braucht klare Trennlinien. (...) Dazu muss es auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit geben und eine Ausweitung von Arbeitszeiten strikt verhindert werden.“

Mehr als 35 DGB-Kundgebungen waren in Niedersachsen geplant. Etliche davon sollten wegen der Corona-Einschränkungen online ablaufen.

