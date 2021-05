Bauernhöfe mit Ferienwohnungen fordern Perspektive

Oldenburg. Urlaub auf dem Bauernhof ist in Niedersachsen seit Monaten nicht möglich. Viele Höfe sind in finanziellen Nöten.

Die Bauernhöfe mit Ferienwohnungen in Niedersachsen brauchen aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande dringend eine Perspektive. Seit rund sechs Monaten hätten die Betriebe keine Einnahmen aus touristischen Beherbergungen, sagte die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft, Vivien Ortmann, in Oldenburg. Besonders hart sei, dass zum zweiten Mal das Ostergeschäft weggefallen sei.

Viele Betriebe haben sollen kein Anrecht auf staatliche Wirtschaftshilfen haben

„Viele sind in wirtschaftlichen Nöten.“ Ein Anrecht auf staatliche Wirtschaftshilfen haben viele Betriebe demnach nicht, weil sie mit Landwirtschaft Geld verdienen. Aber: „Oft reichen die Einnahmen aus der Landwirtschaft nicht aus“, so Ortmann. Die Betriebe hätten sich bewusst für zwei Standbeine entschieden, nun sei eins weggebrochen. Nach einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft haben die knapp 900 landtouristischen Betriebe in Niedersachsen seit März 2020 einen Umsatzverlust von rund 45 Millionen Euro verbucht. Bei kleineren Betrieben sei die finanzielle Lage besonders schlecht, so Ortmann.

Sicherer Urlaub auf Bauernhof auch in Corona-Pandemie möglich

Aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande ist ein sicherer Urlaub auf dem Bauernhof auch in der Corona-Pandemie möglich. „Die Betriebe haben es im letzten Sommer unter Beweis gestellt“, sagte Tourismusmanagerin Ortmann. „Auf den Höfen ist viel Platz. Die Gäste haben ihre Ferienwohnung, wo sie sich autark versorgen können.“ Die Betriebe haben demnach Hygienekonzepte, auch eine Testpflicht der Gäste und Beschäftigten wäre kein Problem. Dass Menschen zum Urlaub ins Ausland fliegen, aber nicht auf dem heimischen Bauernhof übernachten dürfen, sei unverständlich, sagte Ortmann. „Wir möchten öffnen.“ Der Arbeitsgemeinschaft zufolge braucht die Branche dringend eine klare Ansage der Politik, ab wann Urlaub in einer Ferienwohnung unter welchen Umständen wieder möglich ist.

