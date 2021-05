Wintereinbruch im Harz - aber das Wochenende wird warm

Schneefall im Mai: Im Oberharz hat sich am Freitagmorgen der Winter zurückgemeldet und den Verkehr behindert. Am frühen Morgen seien die Straßen rutschig gewesen, es habe kleinere Unfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Ein Auto sei nahe Clausthal-Zellerfeld im Landkreis Goslar in einen Graben gerutscht, zudem sei etwa ein Dutzend Lastwagen zwischen Bad Harzburg und Torfhaus nicht mehr weitergekommen. Inzwischen falle kein Schnee mehr. Verletzt wurde niemand. Grund für das winterliche Wetter sei kalte Höhenluft, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes. Der Schnee solle aber nun „der Vergangenheit angehören“.

Denn zum Wochenende soll es deutlich wärmer werden: In der kommenden Nacht seien im Harz noch einmal frostige minus zwei Grad im Harz möglich, in der Nacht zum Sonntag drei Grad. Im Raum Hannover sollten die Temperaturen in der Nacht zum Samstag um den Gefrierpunkt liegen, die Höchstwerte am Samstag sollten 16 Grad erreichen - und am Sonntag bis zu 27 Grad.

dpa