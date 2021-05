Niedersachsen: Unternehmen können Corona-Tests bescheinigen

Angesichts der an Corona-Tests gekoppelten Lockerungen in Handel und Gastronomie bittet die Landesregierung Firmen, ihren Beschäftigten negative Schnelltests zu bescheinigen.

Arbeitnehmer, denen mindestens zwei Mal pro Woche ein Schnelltest angeboten werden muss, können den Nachweis eines negativen Tests dann auch privat für den Besuch von Handel und Gastronomie nutzen, wie eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Hannover sagte. Ein Muster für die Bescheinigung gibt es auf der Corona-Informationsseite des Landes im Internet.

Firmen sollen für Testmöglichkeit werben

Auch Sportvereine könnten diese Bescheinigungen ausstellen, wenn Trainer oder erwachsene Sportler einen für bestimmte Sportangebote nötigen Schnelltest ohnehin vor Ort vornehmen, sagte die Sprecherin. Voraussetzung ist in beiden Fällen, dass die Tests unter Aufsicht gemacht werden.

Unterdessen riefen Kammern, Gewerkschaften, Unternehmerverbände und die Regierung, die sich in der Corona-Krise im Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ vereint haben, die Firmen dazu auf, bei ihrer Belegschaft für die Testmöglichkeit zu werben. Wer nicht dauerhaft im Homeoffice arbeitet, muss auf der Arbeit mindestens zwei Mal pro Woche die Möglichkeit zu einem kostenlosen Schnelltest erhalten, die Nutzung des Angebots ist aber freiwillig.

Infektionsketten schnell unterbrechen

Mit den Tests ließen sich versteckte Infektionsketten schnell unterbrechen, sagte der Präsident der Unternehmerverbände Niedersachsen, Werner M. Bahlsen. „Gut, dass die Tests beim Arbeitgeber jetzt aufgewertet und anderen Tests gleichgestellt werden.“ Sie gäben damit die Möglichkeit zu mehr Öffnungen für Geschäfte, Dienstleistungen, Tourismus, Gastronomie und Kultur.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa