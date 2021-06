Feiern nur mit Maske? - Corona-Verordnung soll geändert werden

Hannover. Niedersachsens Regierung kündigte Nachbesserungen für den Mittwoch an. Dann könnte man eventuell nur mit einer Maske in Diskos, Bars und Clubs tanzen.

In Niedersachsen darf im Juni möglicherweise doch nicht ohne Maske in Diskos, Bars und Clubs getanzt werden, wenn die Inzidenz im jeweiligen Landkreis unter 35 liegt. In der neuen Corona-Verordnung gebe es noch „die eine oder andere kleine Unwucht“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag.

Nachbesserungen spätestens am Mittwoch

Sie kündigte Nachbesserungen an, über die spätestens am Mittwoch informiert werde. „Wir müssen in den nächsten Wochen bei den Feiern noch ein bisschen vorsichtig sein“, betonte Pörksen. Die neue Corona-Verordnung gilt bis zum 24. Juni.

Momentan keine Maskenpflicht in Diskotheken

In der jetzigen Fassung entfällt die Maskenpflicht in Diskotheken, die bei einer Inzidenz unter 35 für die Hälfte der sonst zugelassenen Besucher öffnen dürfen. Dagegen darf bei ebenso niedrigen Infektionszahlen zum Beispiel bei privaten Hochzeitsfeiern die Maske nur am Sitzplatz abgenommen werden.

dpa