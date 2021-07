Das war der Sonntag: Das müssen Sie heute wissen!

Auf der A39 in Salzgitter ist eine Frau unterwegs, sie will nach Braunschweig, die Polizei greift ein. In Peine eskaliert eine Geburtstagsfeier, Böller fliegen auf Beamte, die wiederum ein Großaufgebot zusammenziehen und 21 Menschen in Gewahrsam nehmen. Bei der Opernpremiere auf dem Braunschweiger Burgplatz war das Wetter gut, aber es sind in Niedersachsen Gewitter im Anmarsch. Alle Themen des Tages:

Das war am Sonntag wichtig:

Polizei sammelt Radfahrerin auf A39 bei Salzgitter ein

Eine Radfahrerin war am Samstag auf der A39 unterwegs. Sie fuhr auf dem Standstreifen und war sich keiner Gefahr bewusst. Die Polizei holte die Frau ab. Foto: Rudolf Karliczek

Lebensgefahr für eine Radlerin, die auf der A39 von Salzgitter nach Braunschweig unterwegs war – sie wusste nicht, dass das verboten ist. Ein Autofahrer hielt an, sicherte und rief die Polizei. Die kam schnell und brachte die Frau zu einer sicheren Straße.

Geburtstag in Ilsede eskaliert: 21 Partygäste in Polizeigewahrsam

Ein 18. Geburtstag ist im Landkreis Peine eskaliert – Jugendliche haben Sachbeschädigungen begangen, Böller auf Polizisten geworfen und mit einer Schreckschusspistole geschossen. Die Beamten mussten mit einem Großaufgebot anrücken.

Meteorologen warnen vor Gewittern in Niedersachsen

Heftige Gewitter mit örtlicher Gefahr von Unwettern könnten Niedersachsen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ab Sonntagnachmittag bis in die Nacht zum Montag treffen. Die Gewitter sollen von Sonntagnachmittag bis Montagnacht andauern und vor allem den Südwesten betreffen. Starkregen und Hagel sind möglich.

Burgplatz-Oper feierte Premiere

Madama Butterfly startete beim Burgplatz-Openair. Das Bild stammt von einer Probe. Foto: Bettina Stoess / Staatstheater Braunschweig

Giacomo Puccinis Oper „Madama Butterfly“ erlebte bei mildem Sommerwetter seine umjubelte Premiere beim Openair des Braunschweiger Staatstheaters. Unser Redakteur Andreas Berger war dabei und hat eine Rezension verfasst.

Immerzu auf Achse: Sascha Grabow erkundet seit 37 Jahren die Welt

Er reiste schon, bevor es auf Instagram cool wurde: Der Wolfsburger Sascha Grabow ist ein Globetrotter wie aus dem Lehrbuch. In einem großen Interview erklärt er, wie er sich vorbereitet, wo er schonmal so richtig in Gefahr geriet und welche Länder ihn am meisten reizen. Pauschaltourismus ist das nicht, der Mann erlebt Abenteuer. Hendrik Rasehorn sprach mit ihm, heraus kam ein langes und spannendes Interview.

Bootsunglück auf dem Gardasee – Haftbefehl gegen Deutschen

Zwei deutsche Touristen sollen auf dem Gardasee mit einem Motorboot ein Boot gerammt haben und geflüchtet sein. Zwei Menschen starben. Nun ermittelt die Polizei.

Das war am Freitag wichtig:

Eng

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de