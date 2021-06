Vier Verkehrstote – Schwarzes Wochenende im Kreis Göttingen

Osterode. Mindestens vier Menschen sind bei Verkehrsunfällen am Sonntag und Montagmorgen im Kreis Göttingen gestorben. Am Samstag kam es ebenfalls zu Unglücken.

Bei mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis Göttingen sind seit Sonntag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der L554 zwischen dem Kreisel B27/Zubringer A7 und Lenglern starb ein Motorradfahrer nach einer Frontalkollision. Am Sonntagabend kam ein Biker bei einem Zusammenstoß auf der L523 zwischen Schwiegershausen und Wulften ums Leben. Auf der Kreisstraße zwischen Bodensee und Renshausen ließ dann am späten Sonntagabend ein Autofahrer sein Leben, er wurde 23 Jahre alt. Ein weiterer tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich schließlich am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Teichhütte und Eisdorf, hier war ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert.

Unglücke auch am Samstag

Bereits am Samstag hatte es zwei Unglücke im Landkreis Göttingen gegeben. Auf einer Baustelle in Esebeck stürzte ein Kran in einen Rohbau – zwei Bauarbeiter wurden in die Tiefe gerissen und unter Betonteilen begraben, einer starb dabei. Und in Osterode gab es einen größeren Rettungseinsatz, nachdem am Samstagnachmittag zwei Pkw zusammengestoßen waren.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Verkehrssicherheitsberater gibt Tipps

Die erschreckende Zahl an tödlichen Unfällen in jüngster Zeit ist auch der Polizei aufgefallen. In einer Pressemitteilung rät Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen:

Tipps für Motorradfahrer:

Lernen Sie zum Saisonstart Ihre Maschine wieder zu beherrschen, insbesondere die starken Beschleunigungs- und Bremskräfte. Überschätzen Sie sich nicht selbst

Fahren Sie stets vorausschauend, gelassen und entspannt – Denken Sie „um die Kurve“

Überholen Sie nur an übersichtlichen Stellen

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Sicht- und Straßenverhältnissen an

Investieren Sie in ein Fahrsicherheitstraining

Testen Sie niemals Grenzen aus – Riskieren Sie nicht Ihr Leben oder Ihre Gesundheit

Wählen Sie immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug

Unterlassen Sie das „Vorbeihüpfen an Autoschlangen“ (Kolonnenspringen) - Riskieren Sie nichts

Nutzen Sie hochwertige Motorradkleidung – Handschuh, Stiefel und ein Lederkombi mit Protektoren sind Grundausstattung

Sichtbarkeit ist Sicherheit! Signalfarben an Kleidung und Helm erhöhen die Wahrnehmbarkeit

Überprüfen Sie Ihr Motorrad auf:

funktionsfähige Beleuchtung („Sichtbarkeit ist Sicherheit!“)

richtigen Reifendruck

mögliche Reifenbeschädigungen und eine ausreichende Profiltiefe

die richtige Kettenspannung (Kettendurchhang)

Appell an Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer:

Fahren Sie vorausschauend

Nehmen Sie Rücksicht auf Motorradfahrer – diese haben keine Knautschzone

Rechnen Sie mit den starken Beschleunigungskräften von einem Motorrad