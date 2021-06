Viehtransporter kippt auf A33 um – Fahrer und Schweine verletzt

Den Angaben zufolge waren Tierärzte des Veterinäramts am Montagmorgen vor Ort, um die Schweine zu begutachten und gegebenenfalls von ihrem Leiden zu erlösen (Symbolbild).

Ein Viehtransporter ist auf der A33 zwischen Harderberg und Borgloh im Landkreis Osnabrück umgekippt – der Fahrer und viele der transportierten 144 Schweine wurden verletzt. In der Nacht zu Montag kam der 28 Jahre alte Fahrer mit dem Viehtransporter aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr eine Böschung herab, wie die Polizei Osnabrück am Montag mitteilte. Der Transporter sei daraufhin umgekippt, der Fahrer eingeklemmt worden. Er wurde von Ersthelfern befreit und kam laut Autobahnpolizei Bramsche leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Viehtransporter kippt auf A33 um – auch Schweine verletzt

Die Tiere wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Den Angaben zufolge waren Tierärzte des Veterinäramts am Montagmorgen vor Ort, um die Schweine zu begutachten und gegebenenfalls von ihrem Leiden zu erlösen. Die Autobahn war in Richtung Bielefeld gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen sollen bis in den Tag hinein andauern.

dpa